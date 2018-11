Alla Marina di Sestri Ponente il mercatino di Natale con i commercianti di Certosa | arte

Campania : maltempo a Salerno - enorme tromba marina (tornado) davanti Alla citta' [VIDEO] : Giornata di forte maltempo per il sud Italia, dove sono stati ben 3 tornado nell'arco di poche ore, su tre differenti aree : il primo nel crotonese dopo le 08.00, il secondo nel Salento alle 10.30 e...

Bova Marina : convegno Sport ed educazione-vivere lo sport per prepararsi Alla vita : L'evento rientra nelle iniziative inserite nel programma dei festeggiamenti per i 35 anni di attività della PGS sport ed educazione-vivere lo sport per prepararsi alla vita. Sarà questo il tema ...

Crollo Ponte - Genova come Marina : “Uscirà dAlla tempesta” : “Ricordiamo i 43 caduti della tragedia di Ponte Morandi e lo facciamo grazie alla Marina, noi genovesi che da più di 2.000 anni andiamo per mare siamo come la Marina, che quando affronta una tempesta con forza e coraggio sa che e’ in grado di uscirne bene e meglio”. E’ stato l’invito alla città a ‘non arrendersi‘ del sindaco Marco Bucci stamani a bordo della portaerei Cavour, nave ammiraglia della Marina ...

Due pescherecci italiani sequestrati dAlla Marina Militare libica : I pescherecci fermati sono l'"Afrodite Pesca" con 6 uomini a bordo e il "Matteo Marrarino", con sette uomini. Sui due natanti colpi di mitragliatore prima dell'irruzione a bordo dei libici.Continua a leggere

Matteo Salvini si veste da "uomo d'ordine". Ma indossa le stellette della Marina vietate dAlla legge. Ed è anche recidivo : È il fascino della divisa mescolato alla pulsione da spot. Matteo Salvini è passato dalle felpe leghiste con denominazioni di città alle tenute dei corpi dello Stato. Prima quella da poliziotto, facendo infatti arrabbiare i sindacati quando a Ponte di Legno ha sfoggiato la maglietta della Pubblica sicurezza, e ora si è spinto oltre. Su Facebook posta un suo selfie in cui si notano le stellette della maglia della ...

"Abili per vivere" : tavola rotonda Alla fiera 4x4 di Marina di Carrara : ...30 - Nicola Codega, atleta carrarese con intervento dal titolo: "Sempre in Piedi" Ore 10,50 - Alessia Polita, atleta di Ancona, nonché campionessa di motociclismo, intervento: "Una vita di sport" Ore ...

"Occhio Alla plastica" ad Albissola Marina - una giornata dedicata Alla salvaguardia del nostro mare : Il progetto, organizzato dall'Assessorato all'Ambiente del comune di Albissola Marina insieme all'associazione European Research Institute e all'associazione Ottobre Scienza di Torino, coinvolge ...

Forte mareggiata a Marina di Modica - sindaco : allontanatevi dAlla costa : Il sindaco di Modica Ignazio Abbate invita la cittadinanza a non avvicinarsi e a non sostare nella zona costiera per la Forte mareggiata in corso.

Una giornata Alla Marina di Alassio per gli studenti dell'Istituto Baruffi di Ceva : ... dopo aver salutato il Luogotenente Roberto Lufrano, comandante della Capitaneria alassina, e la consigliera incaricata allo Sport, Roberta Zucchinetti saranno impegnai in gare di beach volley, ...

La Marina Militare partecipa Alla “Settimana mondiale delle Malattie Mitocondriali” : Sabato 22 settembre tutto il mondo brillerà di verde, in conclusione della Settimana mondiale di sensibilizzazione sulle Malattie mitocondriali, promossa in Italia dall’associazione Mitocon, il principale riferimento per i pazienti e i familiari affetti da queste patologie. La Marina Militare aderisce a tale progetto, illuminando di verde i propri edifici ed unità navali quale segno di supporto alla ricerca per lo studio e la cura delle ...

Sorrento - il ministro dell'Ambiente Costa Alla pulizia dei fondali di Marina Grande : La pulizia dei fondali del porticciolo di Sorrento ha dato il via con anteprima regionale a Puliamo il Mondo, la più Grande la più Grande campagna di volontariato ambientale organizzata da ...