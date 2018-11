Alla fondazione Demarchi la presentazione del libro ' TERRA'

Alla fondazione Bml si parla della durata dei processi in Italia : La proposta governativa del processo senza fine: l'irragionevole durata del processo . È questo il titolo della tavola rotonda in programma per giovedì , 22 novembre, nell'auditorium della Fondazione ...

#GivingTuesday : Fondazione Italiana Linfomi partecipa Alla giornata mondiale del dono : Per il secondo anno consecutivo FIL · Fondazione Italiana Linfomi partecipa a #GivingTuesday, la giornata mondiale del dono che, nel 2018, si celebra martedì 27 novembre. #GivingTuesday nasce negli Stati Uniti nel 2012 per celebrare e diffondere la cultura del dono, attraverso il sostegno a progetti di solidarietà, e arriva in Italia nel 2017 grazie a AIFR – Associazione Italiana di Fundraising: da allora ha coinvolto 200 organizzazioni non ...

Unicredit - ecco come Tria ha provocato il ribaltone Alla fondazione Roma di Emanuele : Proprio la scadenza degli organi della Fondazione Roma aveva spinto nelle scorse settimane il ministero dell'Economia a chiedere un sollecito ricambio ai vertici in quanto la permanenza in carica ...

Il Santuario di Santa Rita festeggia i 90 anni dAlla fondazione : Il cristiano ha il dovere di evangelizzare , o, nelle nostre realtà, di ri-evangelizzare, , di presentare Gesù Cristo come unico Salvatore del mondo, di proporre agli uomini l'incontro con Lui e, se ...

Inaugurato questa mattina il Teatro Morlacchi - dopo i primi interventi di restauro finanziati dAlla fondazione Cucinelli con Art bonus : ... il cui utilizzo è cambiato molto in questi anni: oggi abbiamo 180 spettacoli l'anno e circa 80mila spettatori, senza considerare i tantissimi lavoratori che qui operano a vario titolo." "Se l'Italia ...

L'Archivio di Mischa Scandella donato Alla fondazione Cini : A completare il fondo, una corposa rassegna stampa e una parziale cronologia degli spettacoli redatta dalla moglie dell'artista. Giovanni Scardella , nel suo intervento, si è mostrato soddisfatto ...

Torna lo spettacolo di Natale della Fondazione Uspidalet : grandi artisti e il 100% del ricavato Alla Casa Amica : ... rappresentanti del mondo imprenditoriale e benefattori della Fondazione. E' stata la presidente dell'Uspidalet, alla Kouchnerova, a porgere il saluto di benvenuto agli ospiti: 'Lo spettacolo di ...

Che gol per Leo Messi : posata la prima pietra del SDJ Pediatric Cancer Center grazie Alla sua fondazione [FOTO] : Il SDJ Pediatric Cancer Center di Barcellona è stato inaugurato oggi alla presenza di Leo Messi Leo Messi ha presenziato alla posa della prima pietra del SDJ Pediatric Cancer Center di Barcellona, un centro di ricerca contro il cancro infantile. “È un piacere essere qui oggi, per me è un momento molto felice ed è straordinario essere parte di questo progetto e vederlo diventare realtà – ha dichiarato Messi durante la ...

Open day Alla fondazione Mileno : 'Il nostro operare guidato dallo spirito di accoglienza' : ... Associazione religiosa istituti sociosanitari, hanno aperto le loro porte ai visitatori per "avvicinare l'opinione pubblica, gli addetti ai lavori e le istituzioni verso un mondo che pone al centro ...

Politica : Milano - Alla fondazione Ambrosianeum Romano Prodi su "L'Europa in un mondo globale" : "I cambiamenti del mondo hanno assunto, nell'ultimo decennio, una profondità e una rapidità tali da mettere in crescente difficoltà il troppo lento progetto di Unione europea", spiegano i promotori. "...

VILLAGGIO DEI RAGAZZI - Le scuole della Fondazione protagoniste Alla sedicesima edizione della "Tre giorni per la scuola" insieme con l'... : L'evento, che si terrà a Napoli, a Città della Scienza, dal 10 al 12 ottobre, fortemente voluto dal Presidente della Giunta della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca e dall'Assessore regionale ...

Fondazione Gian Paolo Barbieri partecipa Alla quarta edizione di 'Archivi Aperti' con una mostra dedicata al Sessantotto : ... in occasione delle visite agli Archivi Aperti e in collaborazione con Rete Fotografia e GRIN, organizza una mostra sul Sessantotto di uno dei noti protagonisti della fotografia di moda nel mondo.

The Black Image Corporation in mostra Alla fondazione Prada : e Isaac Sutton , le cui immagini hanno immortalato l' élite sociale afroamericana e la cronaca patinata di temi come la politica, lo sport, la bellezza e la sessualità Quando "The Black Image ...

Giovanni Toti - L’Espresso : “Da Gavio ai petrolieri - lista dei finanziatori segreti Alla fondazione del presidente Liguria” : Dai Gavio ai petrolieri, fino a Giovanni Calabrò. Mentre nel ddl Anticorruzione che arriva in questi giorni in Parlamento si prevede che le fondazioni vengano equiparate ai partiti e quindi siano rese pubbliche le donazioni, l’Espresso ha rivelato quali sono i donatori segreti della fondazione Change che fa capo al presidente della Liguria Giovanni Toti. L’ente, che rivendica “finalità divulgative”, ha raccolto 792mila ...