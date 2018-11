Alitalia | i commissari danno il via libera all' offerta Fs

Alitalia - da commissari e ministero arriva il via libera all'offerta di Ferrovie per l'acquisizione : L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato: "Pronti a partire". L'integrazione dovrebbe realizzarsi nel 2019

Alitalia - da commissari via libera a Fs : 18.50 Il matrimonio Fs-Alitalia vede oggi cadere un altro ostacolo. Da quanto si apprende, Ferrovie avrebbe ricevuto comunicazione dai commissari di Alitalia, che la loro offerta per il vettore aereo italiano "è stata valutata positivamente", "sentito il Mise". Spiega Battisti,Ad di Fs: "Evidentemente alcune evoluzioni di mercato rendono necessarie integrazioni e contiamo di avere un piano industriale definito a gennaio 2019". In sostanza Fs ...

Alitalia - ok commissari a offerta Fs. Battisti : parliamo anche con Easyjet : Fs, secondo quanto si apprende, ha ricevuto la lettera dei commissari straordinari di Alitalia in cui si dice che la loro offerta 'è stata positivamente valutata' dagli stessi commissari 'sentito il ...

Alitalia - c'è il via libera di commissari e Mise all'offerta di Fs - : L'ad di Ferrovie dello stato Gianfranco Battisti: "Saremo noi a gestire la partita delle negoziazioni". La società ha spiegato che sta interloquendo con altri operatori, tra cui EasyJet

Integrazione Alitalia-Fs - via libera dei commissari. Battisti : "Piano industriale a gennaio" : ROMA - Fs punta sull'Integrazione tra treno e aereo anche in vista dell'acquisizione di Alitalia che dovrebbe realizzarsi nel 2019. 'Abbiamo fatto l'offerta, aspettiamo che il Mise ce ne confermi l'...

Alitalia ancora in bilico : cosa è arrivato sul tavolo dei commissari : Ferrovie dello Stato aveva annunciato martedì la volontà di presentare un'offerta per la compagnia area e ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria in audizione alla Camera aveva sottolineato che ...

Alitalia : FS al lavoro su dossier? Battisti dai commissari : Incontro tecnico ". E' stata questa la definizione di alcune fonti vicine alla vicenda per descrivere l'appuntamento che si sarebbe tenuto oggi 18 ottobre tra l'Amministratore delegato delle FS, ...

Alitalia : incontro commissari-a.d Fs : ANSA, - ROMA, 17 OTT - Un incontro tecnico, secondo quanto si apprende, si è svolto in mattinata tra l'a.d. di FS, Gianfranco Battisti, e i commissari di Alitalia. Le Ferrovie hanno presentato venerdì ...

