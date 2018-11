Alitalia-Fs | piano industriale a gennaio Ultime notizie Battisti | Aspettiamo ok

Alitalia - i nodi da sciogliere dopo l’offerta di Fs : i partner - il piano di integrazione - il prestito da restituire e il ruolo di Cdp : Il governo gialloverde prende tempo su Alitalia. Lo fa con un‘offerta vincolante che arriva in extremis nel giorno della scadenza per la chiusura della procedura di vendita, ma che non assicura la fine delle turbolenze per l’ex compagnia di bandiera: i potenziali partner Eni e Leonardo, oltre che Lufthansa, si sono infatti al momento tutti sfilati. E “la Cassa depositi e prestiti non deve mettere un euro per nessuna ragione”, ...

Alitalia - "avanti spediti con piano" : ... già questa settimana è in programma una riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria per mettere ...

Alitalia - Di Maio : "Esecutivo ha le idee chiare. Piano di rilancio nel contratto di Governo" : Una posizione su cui il Ministro dell'Economia Tria aveva espresso qualche perplessità. " Penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il Ministro dell'Economia ", aveva spiegato nel ...

Alitalia - Di Maio : "Esecutivo ha le idee chiare. Piano di rilancio nel contratto di Governo" : Ci sono milioni di turisti in ogni parte del globo che aspettano solo di conoscere il Paese più bello del mondo. Andiamo a prenderceli! Adesso - ha continuato Di Maio - inizia il percorso che può ...

Alitalia - Di Maio : piano per rilanciarla : 12.18 "Stiamo parlando di un progetto ambizioso che tende non a salvare, ma a rilanciare Alitalia.Non ragioniamo su una linea di galleggiamento".Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Di Maio dopo l'incontro con i sindacati. Di Maio ha aggiunto che Alitalia avrà una dotazione di "almeno" 2 mld e che è allo studio la conversione di una parte del prestito ponte in equity per la newco che dovrà nascere. Inoltre ha spiegato che "entro ...

Alitalia - Di Maio : “Ecco il piano per nuova nazionalizzazione. Andrà a new company partecipata da Tesoro e Ferrovie” : A due settimane dalla scadenza fissata per la cessione di Alitalia a privati, il governo gialloverde ufficializza i dettagli del piano per rinazionalizzare la ex compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria da un anno e mezzo. Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Sole 24 Ore, annuncia l’intenzione di trasferirla a una new company con dotazione iniziale tra 1,5 e 2 miliardi partecipata ...

Alitalia - piano da 2 miliardi con Ferrovie dello Stato. Si cerca un socio cinese : L’obiettivo del Governo è costituire una compagine dove il Mef possa entrare con una quota attorno al 15 per cento, affiancata da gruppi pubblici come Ferrovie dello Stato, ma anche altre aziende di Stato in corso di definizione. Ci sarà, almeno secondo le attese del Governo, un socio strategico estero...

Prende quota il piano Alitalia - il governo vuole Gubitosi ad : ROMA Prende quota il piano Alitalia del governo. Lentamente, come in un puzzle complicato, i vari pezzi iniziano a comporsi. Prima c'è stata la scelta strategica, per certi versi molto rischiosa, di ...