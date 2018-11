Alex Sandro | ' Sto bene alla Juventus | ma in futuro vorrei andare in Premier'

Juventus - senti Alex Sandro : “voglio la Premier League” : Alex Sandro si appresta a vivere le prossime sessioni di mercato in modo molto ‘vivace’ dopo aver dichiarato di voler prima o poi giocare in Premier League “Un giorno in futuro mi piacerebbe giocare in Premier League, ma in questo momento sono felice in Italia e voglio continuare a giocare per la Juventus“. Alex Sandro, dal ritiro del suo Brasile, manda messaggi al mercato. Il calciatore bianconero sembrava essere ...

Juventus-Alex Sandro - Chelsea alla finestra : in arrivo maxi offerta : Juventus-Alex Sandro- Potrebbe esser giunta al capolinea l’avventura di Alex Sandro in maglia bianconera. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, il laterale sinistro potrebbe presto lasciare la Juventus per accasarsi al Chelsea. Un affare che potrebbe decollare e maturare solamente a cavallo della prossima estate. La Juventus potrebbe aprire alla cessione del terzino brasiliano […] L'articolo Juventus-Alex ...

Juve - futuro in bilico per Alex Sandro : Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la partenza in estate resta un'opzione probabile. Chelsea , Manchester City e Paris Saint-Germain monitorano la situazione e i bianconeri sono già ...

Calciomercato Juventus – Nuovo obiettivo per la fascia sinistra : se parte Alex Sandro si punta Jordi Alba : In attesa di capire il futuro di Alex Sandro, la Juventus guarda già al possibile ‘piano b’: in caso di partenza del brasiliano, i bianconeri punterebbero Jordi Alba del Barcellona La Juventus in questi anni ci ha abituato a giocare d’anticipo sulle normali tempistiche del mercato. Motivo che spesso ha portato i bianconeri a chiudere importanti colpi a parametro zero, oppure ritrovarsi già ‘coperti’ in caso di addio di qualche giocatore ...

Marcelo e gli altri : le soluzioni al rebus Alex Sandro : TORINO - Le prestazioni spesso scialbe della scorsa stagione sono ormai un ricordo. Alex Sandro , che contro il Milan ha pennellato sulla testa di Mandzukic il secondo assist stagionale, è tornato ai ...

Brasile - Tite chiama Alex Sandro per sostituire l’infortunato Marcelo : Il ct del Brasile Tite ha convocato lo juventino Alex Sandro al posto del madridista Marcelo, che ha dovuto dare forfait per le amichevoli di novembre della Selecao (il 16 contro l’Uruguay a Londra e il 20 contro il Camerun, a Milton Keynes) a causa di problemi a una coscia. Fuori uso, per una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, anche Coutinho, al posto del quale il tecnico ha richiamato dalla Cina il centrocampista ...

Autogol Juve : Bonucci o Alex Sandro? L'ultima deviazione è del brasiliano : Alla fine la sostanza non cambia. Autogol di Alex Sandro o di Bonucci? Fatto sta che la Juventus ha perso in casa la sfida di Champions League ma per i calciatori valgono anche le statistiche. Una ...

Champions - Juve-Manchester Utd 1-2 : gol di Ronaldo - Mata e autogol di Alex Sandro : Ci sono serate in cui tutto cambia in un istante e una festa si trasforma in una beffa. E' ciò che è successo in uno Stadium vestito a festa, che prima ha esultato per la prodezza di Cristiano Ronaldo ...

Juventus - lo scambio Alex Sandro-Marcelo sarebbe una follia : ecco cosa ha bisogno la squadra di Allegri dal mercato : La Juventus si prepara per l’11^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette grande e spettacolo e che può dare importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in trasferta contro l’Empoli, è stato riscattato il passo falso contro il Genoa ed adesso i bianconeri dovranno vedersela con il Cagliari, partita davanti al pubblico amico che ...

Calciomercato Juventus - accordo Alex Sandro-Manchester City : Secondo 'Rai Sport', il ds della Juve Paratici e il resto della dirigenza starebbero perdendo la pazienza e si sarebbero convinti che, dietro le titubanze di Alex Sandro, ci sia un accordo già ...