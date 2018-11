Alessandra Ambrosio super sexy per una nuova collezione d’intimo

gqitalia

: RT @boriquagato: SCOOP: el gato malo open to dating alessandra ambrosio. - PeterTgrt : RT @boriquagato: SCOOP: el gato malo open to dating alessandra ambrosio. - ETeletubby : RT @boriquagato: SCOOP: el gato malo open to dating alessandra ambrosio. - twnutt : RT @boriquagato: SCOOP: el gato malo open to dating alessandra ambrosio. -

(Di martedì 20 novembre 2018) Smesse le ali di angelo di Victoria’s Secret un anno fa,, 37 anni, continua a essere un punto di riferimento per il mercato della lingerie e una bellezza in cui le donne si riconoscono. Oggi forse anche di più, perché l’idea che sta dietro a Lascana, il marchio tedesco per cui posa questo inverno, è, come lei stessa spiega, quella di una femminilità self confident che si declina in prodotti pensati per abbracciano il corpo delle donne in ogni sua sfumatura, anche di personalità. Il brand ha celebrato lacollaborazione eccellente con una cena speciale presso il Petite Ermitage di Hollywood. Per l’occasioneindossava sotto la giacca uno dei corpettidel marchio di lingerie, che precedentemente è comparso molto anche sul suo account Instagram.