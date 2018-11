Afghanistan | attacco kamikaze a Kabul durante incontro religioso | almeno 40 morti e 80

Almeno 40 persone sono state uccise in un attacco a Kabul - in Afghanistan : Almeno 40 persone sono state uccise in una potente esplosione a Kabul , la capitale dell’ Afghanistan . Il ministro della Sanità afghano ha confermato anche il ferimento di 60 persone . L’ attacco è stato compiuto contro un’importante riunione di religiosi afghani, il Consiglio

Almeno sette persone sono morte in un attacco suicida a Kabul - in Afghanistan : Almeno sette persone sono morte in un attentato suicida nelle vicinanze del più grande carcere di Kabul, la capitale dell'Afghanistan, nella giornata di mercoledì 31 ottobre. L'attacco è stato condotto contro un autobus che trasportava impiegati del governo afgano nella