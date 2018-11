A Wall Street tonfo Dow Jones del 2 | 21% | in fumo 421 mld

Profondo rosso a Wall Street : DJ -2 - 21% : 23.06 Chiusura in calo per la Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones perde il 2,21% a 24.463,47 punti, il Nasdaq cede l'1,70% a 6.908,82 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,82% a 2.641,69 punti. Sul fronte dei cambi, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è scambiato a 1,1367 dollari. La moneta unica perde lo 0,76% a rispetto al dollaro.

L'high-tech affonda Wall Street. La Borsa americana brucia i guadagni 2018 : Wall Street affonda con i tecnologici e brucia i guadagni del 2018. La fuga dall'hi-tech, e soprattutto da Apple, alimenta i timori di un rallentamento dell'economia globale e rafforza ancora di più quelli per una guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. E si fa sentire sul petrolio, che arriva a perdere a New York oltre il 5% poco sopra i 54 dollari al barile. Non si salva neanche il Bitcoin, che scende ai minimi degli ultimi 13 mesi a ...

Titoli tech in fase «orso» - Wall Street azzera i guadagni del 2018 : A livello macro gli investitori sono preoccupati dei segnali di un rallentamento dell'economia americana, previsto da gran parte degli analisti nella prima metà del prossimo anno. Un aiuto in questo ...

Titoli tech in fase «orso» - Wall Street azzera i guadagni del 2018 : I Titoli delle società tecnologiche, che per mesi hanno spinto i rialzi della Borsa americana, continuano ad andare giù e anche questa volta, ma in negativo, condizionano l’andamento degli altri listini...

Wall Street prosegue la seduta in rosso : Resta in territorio negativo la borsa di New York, che a metà seduta registra perdite superiori al punto percentuale. Da segnalare la pessima performance di Apple , che dopo le indiscrezioni di un ...

BORSA MILANO in netto calo con Wall Street - male banche - bene Enel dopo piano. : Piazza Affari chiude sui minimi di seduta e in netto calo sulla scia della rinnovata debolezza di Wall Street, mentre in mattinata erano stati i timori di un rallentamento dell'economia globale e l'attesa per la decisione della Commissione Ue sulla manovra italiana a tenere sotto scacco il mercato.

Wall Street apre con forti perdite : Ancora in rosso la Borsa di New York , che avvia la seduta registrando forti perdite seguendo il pessimo risultato di ieri 19 novembre. Dopo il crollo della vigilia, a causa di un presunto taglio ...

Wall Street : un'altra pioggia di sell. I titoli sotto la lente : Gli investitori sono preoccupati non solo per le tensioni commerciali, ma anche per i segnali relativi al rallentamento dell'economia globale. Intanto le pressioni ribassiste si concentrano ...

Wall Street chiude in forte calo con tech - Dj -1 - 56% - Nasdaq -3% : New York, 19 nov., askanews, - La seduta a Wall Street è finita in forte calo con gli indici che hanno cancellato i rialzi di novembre. Ancora una volta hanno pesato le tensioni commerciali tra Usa e ...

Lo spread risale a 321 in vista della bocciatura Ue. A Wall Street crollo del tech : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Lo spread risale a 321. Europa negativa - a Wall Street crollo del tech : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Semaforo rosso a Wall Street : Partenza in rosso per Wall Street , messa di malumore dal mancato accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina al vertice APEC , vertice che aveva fatto ben sperare dopo i commenti del Presidente ...

I futures USA preannunciano avvio negativo per Wall Street : Si preannuncia un avvio in rosso per Wall Street. I futures sui principali indici statunitensi viaggiano infatti in territorio negativo, appesantiti dalle vendite su Apple nel pre-Borsa in scia a ...