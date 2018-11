A Varese un quindicenne è stato sequestrato | legato e torturato dai suoi coetanei

huffingtonpost

(Di martedì 20 novembre 2018) Unin un garage per ore da quattro, che lo hanno minacciato eper farsi dare informazioni su un suo amico, che la banda stava cercando. E' quanto - si legge su 'La Prealpina - hanno denunciato alla polizia i genitori del ragazzino, residente a.Lo studente sarebbea una sedia con dei fili elettrici, picchiato e colpito sui piedi con una spranga di metallo, minacciato con un bastone chiodato e un un coltello puntato alla gola.Tra le varie sevizie subite dalin un garage ada una banda di, uno dei giovani si sarebbe avvicinato al volto della vittima e gli avrebbe strappato l'orecchino che portava, per poi indossarlo in un video posu Instagram.Dopo tre ore di minacce e torture, il giovane èliberato ma gli èintimato di non fare parola con nessuno di quanto ...