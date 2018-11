A Disneyland Paris arriva la neve e crea una magica atmosfera natalizia FOTO e VIDEO

Chiara Ferragni madrina di Topolino 90 : tutti gli outfit scelti a Disneyland Paris : Topolino compie 90 anni e per festeggiare ha scelto Chiara Ferragni come madrina d'eccezione. Il personaggio più iconico della storia Disney abbraccia la più amata tra le icone...

Disneyland Paris : in arrivo l'apertura delle vendite : Una stagione epica colorerà la primavera a Disneyland Paris : da marzo 2019 a giugno 2019 la Stagione dei Supereroi Marvel sarà teatro di grandiosi ed eroici incontri, spettacoli e attrazioni! E per ...

Bonucci - Chiellini e Perin a Disneyland Paris con mogli e figli : è una ‘Juventus Family’ anche in vacanza : Leonardo Bonucci , Giorgio Chiellini e Mattia Perin volano con le rispettive famiglie a Disneyland Paris nel giorno di riposo della Juventus Mentre Paulo Dybala si è concesso una giornata romantica ad Amsterdam insieme alla fidanzata Oriana Sabatini (VEDI QUI), Leonardo Bonucci , Giorgio Chiellini e Mattia Perin insieme alle proprie famiglie sono volati a Parigi nel giorno di riposto della Juventus. Più precisamente a Disneyland Paris , i tre ...

Pogba - Griezmann - Dembélé e Mbappé a Disneyland Paris : giornata di relax : Pogba difende Mbappé La squadra campione del mondo ha affrontato l'Islanda in amichevole giovedì sera. Durante la gara, una brutta entrata di Sigurdsson su Mbappé ha fatto andare su tutte le furie ...

Topolino compie 90 anni : grande festa a Disneyland Paris con Neymar : ...del Paris Saint Germain Neymar Jr che ha trascorso un'intera giornata nei Parchi Disney in compagnia della fidanzata ed un gruppo di amici tra attrazioni mozzafiato e fantastici spettacoli. In più in ...