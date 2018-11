A dicembre il documentario su Francesco De Gregori prima dei concerti 2019 | biglietti in

optimaitalia

(Di martedì 20 novembre 2018) Il 1su Rai 3 andrà in onda “Vero dal vivo”, il filmsuDe, il soprannominato Principe della canzone italiana.Realizzato dal filmmaker e fotografo Daniele Barraco, il film (già presentato alla Festa del Cinema di Roma) racconterà un Deinedito, senza schemi e in totale libertà. Si tratta di un’idea che arriva grazie al tour tra i club dell’Europa e degli Stati Uniti, in cui l’artista ha proposto in nove eventi live le proprie canzoni davanti al pubblico. Il filmsuDeandrà in onda sabato 1alle ore 21.40 sul canale Rai 3.Sarà possibile vedere unDealle prese con i viaggi per il tour, con il backstage, con il suo pubblico fedele e con la sua band con la quale affronterà anche i tanti eventi che sono in programma fino alla fine del prossimo anno.Le sorprese per il ...