ilpost

: A Bruxelles è stato accoltellato un poliziotto, un giornale locale parla di un attacco islamista - ilposticino : A Bruxelles è stato accoltellato un poliziotto, un giornale locale parla di un attacco islamista - Smagen92 : @verobellin @carstairsjem Istanbul sarà una delle mie prossime mete, sembra bellissima! Però dopo essere stato nell… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Alle 5.30 di martedì mattina un uomo haunfuori dalla principale centrale di polizia di, in centro città, ferendolo in maniera non grave. L’assalitore, di cui non è ancora stata diffusa l’identità, èpoi colpito