6ix9ine rischia l' ergastolo | rapine | raket e spaccio di eroina tra i capi d' imputazione

Blastingnews

: @EnzoArlotta29 @6ix9ine Rischia da 25 anni all’ergastolo per associazione a delinquere,rapina e possesso d’armi - ohmygodlore : @EnzoArlotta29 @6ix9ine Rischia da 25 anni all’ergastolo per associazione a delinquere,rapina e possesso d’armi - rockolpoprock : Il rapper newyorkese rischia l'ergastolo: ecco perché. -

(Di martedì 20 novembre 2018) Nella giornata di ieri la notizia del nuovo, ennesimo, arresto di Tekashi, al momento uno degli artisti più popolari a livello globale, ha scosso milioni di sostenitori del rapper newyorchese sparsi in ogni angolo del mondo, preoccupati per il possibile slittamento del tour annunciato per i prossimi mesi, che avrebbe dovuto includere anche una data italiana. Il cantante nelle ore seguenti alla divulgazione della notizia ha effettivamente annullato il tour, nonché licenziato buona parte dei membri del suo staff, alcuni dei quali – inclusa una delle sue (ex) guardie del corpo – sono stati tratti in arresto nell'ambito della stessa indagine. Ma, stando agli ultimi aggiornamenti forniti dalla stampa americana, sembra che la posta in ballo sia ben più alta di un tour mondiale: Tekashiinfatti rischierebbe addirittura l'....