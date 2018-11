15enne sequestrato e torturato da ragazzini delle Medie Varese | cercavano informazioni

Varese - un 15enne sequestrato per ore e torturato da quattro coetanei : Rinchiuso in un garage, sarebbe stato legato a una sedia con dei fili elettrici, picchiato e minacciato con un coltello puntato alla gola

Varese - 15enne sequestrato e torturato da 4 coetanei per 3 ore : “Orecchino strappato e esibito in video Instagram” : Legato a una sedia con dei fili elettrici, colpito con una spranga di metallo e minacciato con un bastone chiodato e un coltello alla gola. Sembrerebbe una scena di criminalità organizzata e invece vede protagonisti quattro giovani 15enni, che sono accusati di aver sequestrato un loro coetaneo tenendolo per tre ore all’interno di un garage. Il fatto è successo a Varese. I quattro – si legge sulla Prealpina – avrebbero torturato ...