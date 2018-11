100 anni aula Montecitorio | domani cerimonia con Mattarella e Fico

La Cooperativa di Consumo di Pasian festeggia 100 anni : Si avvicina, per la Cooperativa di Consumo di Pasian di Prato , il traguardo dei 100 anni di attività. Il countdown inizierà ufficialmente giovedì 22 novembre con il primo degli eventi che la società ...

Pensioni - stop al cumulo di tre anni per chi «esce» con quota 100 : Allo studio del Governo la possibilità di varare un decreto legge con “quota 100” e reddito di cittadinanza subito dopo l’approvazione parlamentare della legge di Bilancio. A indicare con decisione la tabella di marcia per il «superamento della legge Fornero» è il vicepremier Luigi Di Maio. Ape sociale prorogata per il 2019...

"Se mi cacciano faccio ricorso e chiedo io 100mila euro - oltre ai danni biologici e penali". La Fattori - M5s - sulle barricate : Elena Fattori, senatrice M5s che vorrebbe lottare per i principi originari del Movimento per questo derubricata nel ruolo di dissidente, ci tiene a precisare, parlando al Corriere della sera, che lei ieri non ha votato il decreto Genova perché stava male. "Avrei tanto voluto esserci al Senato per il voto sul decreto Genova e Ischia». Anche se avrebbe votato contro, come precisa.«La questione del condono di Ischia la sapete. ...

Quota 100 per gli asili : portare i nostri bimbi tra zero e tre anni tutti al nido costerebbe meno di 5 miliardi : C'è un'altra Quota 100 di cui si potrebbe tener conto. Non riguarda i pensionati, ma i bambini più piccoli e consiste nel diritto di un posto all'asilo per ognuno di loro. È quello che chiediamo al governo in carica con la sottoscrizione di una petizione promossa da me e da Paolo Siani, deputato Dem e pediatra.No, non costerebbe tantissimo. Circa 11 miliardi costa il reddito di cittadinanza, misura definita superflua per la ...

Astronomia : Hubble osserva una galassia nana solitaria a 100 milioni di anni luce da noi : Una solitaria galassia nana a 100 milioni di anni luce da qui sorpresa dallo scatto di Hubble. La suggestiva immagine, catturata dalla Wide Field Camera 3 del telescopio spaziale Nasa-Esa, ritrae ESO338-4, una galassia nana compatta blu. Incastonata nella costellazione della Corona Australe, ESO338-4 ha un cuore blu intenso per la presenza, nel suo nucleo, di stelle brillanti e giovani che consumano voracemente idrogeno. Queste stelle ...

Pensioni - quota 100 : uscita a 62 anni causa un taglio dell'assegno simile a Opzione Donna : L'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilasciato importanti dichiarazioni su quota 100 nel corso di un'audizione parlamentare di fronte alle commissioni Bilancio delle due Camere. Fino ad oggi, indiscrezioni giornalistiche avevano parlato di forti tagli sull'assegno Pensionistico per chi scegliera' di andare in pensione prima dei 67 anni dal 2019. Quanto riportato dai quotidiani non aveva mai trovato conferme dalle voci ufficiali del governo ...

Così moderne ma vecchie di 100 anni - le idee hi-tech dalla Grande Guerra Così moderne ma vecchie di 100 anni Le idee hi-tech dalla Grande ... : Oggi le diamo per scontate, ma queste quattro innovazioni tecnologiche, sviluppate durante la prima Guerra mondiale, hanno davvero cambiato il mondo.

Deliveroo - tre anni in Italia : in 30 città e addetto numero 100 : Roma, 12 nov., askanews, - Deliveroo festeggia il terzo compleanno in Italia con l'assunzione numero 100 nel nostro Paese, la 30esima città raggiunta dal servizio di consegna di cibo dai migliori ...

Pensione anticipata quota 100 : beffa sui contributi con uscita a 62 - 63 - 64 - 65 e 66 anni : Emerge una possibile doppia beffa sui contributi riguardanti la Pensione anticipata a quota 100 per i lavoratori in uscita a partire dal 2019. A fare l'analisi della convenienza di lasciare il lavoro con almeno 38 anni di contributi e a 62 anni, usufruendo della misura di Pensione a quota 100 in maniera piena, è Il Sole 24 Ore. Per il quotidiano economico, infatti, ritirarsi in anticipo da lavoro comporterebbe una perdita dell'assegno futuro di ...

Le destre in marcia a Varsavia per i 100 anni dell'indipendenza polacca : slogan e canti razzisti : Mentre da Parigi, Macron e Merkel lanciano un appello ai leader mondiali per unirsi contro i nazionalismi, a Varsavia, i gruppi di estrema destra hanno preso il sopravvento durante la marcia per celebrare i 100 anni dal recupero dell'indipendenza della Polonia cantando slogan razzisti accompagnati da striscioni offensivi.A poco distanza dal corteo dove spiccavano le bandiere nazionali polacche, bianche e rosse, (almeno 200mila i partecipanti ...

100 anni fa finì la Prima guerra mondiale : Le foto da tutto il mondo: ma soprattutto da Compiègne, dove si firmò l'armistizio, e da Parigi, dove ci sono i più importanti leader del mondo

Papa : I 100 anni dalla 'inutile strage'. Investiamo sulla pace - non sulla guerra : ...dei 100 anni 'e per tutti un severo monito a respingere la cultura della guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora insanguinano parecchie regioni del mondo'. '...

Accadde oggi : 100 anni fa finiva la Grande Guerra : Un secolo fa finiva la Grande Guerra, la prima vera Guerra Mondiale che oltre ad aver coinvolto il mondo intero aveva devastato tutti i Paesi coinvolti, sia per la perdita di vite umane, che dal punto di vista economico e sociale. L’11 novembre 1918 alle 5.20 del mattino, nella radura di Rethondes, nella foresta di Compiegne, a nord di Parigi, Francia e Germania firmarono l’armistizio che mise fine alla Prima Guerra mondiale. Il ...