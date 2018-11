ZTE porta a termine la prima chiamata 5G con collegamento Internet e connessione WeChat

Importanti aggiornamenti in rilascio per ZTE Axon 7 - Galaxy A8 (2018) - Moto G5 - ASUS ZenFone Max Pro - Samsung Galaxy S5 Neo - J7 (2016) - J7 Prime e Galaxy Watch : Oggi arrivano Importanti aggiornamenti in rilascio per ZTE Axon 7, Samsung Galaxy A8 (2018), Lenovo Moto G5, ASUS ZenFone Max Pro, Samsung Galaxy S5 Neo, J7 (2016), J7 Prime e Galaxy Watch L'articolo Importanti aggiornamenti in rilascio per ZTE Axon 7, Galaxy A8 (2018), Moto G5, ASUS ZenFone Max Pro, Samsung Galaxy S5 Neo, J7 (2016), J7 Prime e Galaxy Watch proviene da TuttoAndroid.