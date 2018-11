Walter Nudo | l' ex compagna accusa | ' Mi ha abbandonato con i figli'

Grande Fratello Vip - l’ex di Walter Nudo e madre dei suoi figli : “Mi ha lasciata senza soldi per crescere Martin e Elvis” : Walter Nudo parla spesso dei propri figli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma stando a quanto la madre dei ragazzi ed ex di Nudo ha raccontato al settimanale DiPiù le cose non sono esattamente come raccontate: “Walter mi abbandonò senza un soldo e con due bambini da crescere. Ho visto le lacrime di Walter in televisione, ho visto la sua disperazione. Credo che le sue siano più che altro lacrime dettate dai numerosi ...

Francesca Cipriani litiga con Alessandro Cecchi Paone per Walter Nudo : Perché hanno litigato Francesca Cipriani e Alessandro Cecchi Paone? C’entra Walter Nudo Scontro di fuoco a Domenica Live tra Francesca Cipriani e Alessandro Cecchi Paone. A cercare la lite è stata la soubrette abruzzese, che non ha digerito le dichiarazioni del conduttore Mediaset. Quest’ultimo, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha sconsigliato a Walter […] L'articolo Francesca Cipriani litiga con Alessandro ...

Walter Nudo e Ivan Cattaneo contro Francesco Monte e Giulia al GF Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi si lasceranno dopo il GF Vip 3? Parla Cattaneo La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi nata al Grande Fratello Vip continua a far parlare di se e soprattutto continua ad attirare polemiche a causa dei continui tira e molla che ormai dei due coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno abituato i loro fan. Francesco ha attaccato e persino insultato Giulia durante la giornata di ieri ...

L’ex compagna di Walter Nudo : “Abbandonò me e i suoi figli senza un soldo” : Accuse pesantissime quelle rivolte al concorrente del Gf Vip da Tatiana Tassara, madre dei suoi figli Elvis e Martin

GF Vip - Walter Nudo parla per la prima volta del suo matrimonio : “Ecco com’è finito” : Quando Walter Nudo ha ricevuto la sorpresa dei figli, che gli mancano da morire, al GF Vip non ha trattenuto la commozione. Qualche settimana fa, in diretta, Ilary Blasi l’ha chiamato in confessionale e gli ha mostrato un video dei suoi due figli che lo ha lasciato in lacrime: in collegamento via Skype da Monaco c’era il figlio Martin e poco dopo – con la scusa di alcune difficoltà tecniche – in salone Walter ha visto anche ...

Il vincitore del Gf Vip 2018 è Walter Nudo? “Ha giocato alla perfezione” : Gf Vip 2018 vincitore, Walter Nudo pronto per essere incoronato? Intervista succosissima, quella del direttore di Spy Massimo Borgnis durante il programma Ultime dalla casa della Gentilin. Da attento osservatore quale si è rivelato infatti Borgnis ha commentato il percorso di Walter Nudo al Gf Vip e ritene che possa essere proprio lui il vincitore […] L'articolo Il vincitore del Gf Vip 2018 è Walter Nudo? “Ha giocato alla ...