Volley | A2 Maschile | Vincenzo Nacci sulla panchina di Tuscania

Volley - aggiornati i ranking mondiali : Italia terza al maschile - azzurre ottave. Guidano Brasile e Serbia : La FIVB ha rivelato i nuovi ranking internazionali, aggiornati al termine dei mondiali di Volley che si sono disputati tra settembre e ottobre. Al maschile il Brasile conserva la prima posizione con 15 punti di vantaggio sugli USA, l’ Italia risale in terza posizione e scavalca la Polonia di quattro punti. I Campioni del Mondo scivolano così di una posizione proprio come la Russia mentre Canada, Argentina, Iran e Francia conservano la ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai si prepara alla trasferta di Cisano Bergamasco : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai si prepara alla trasferta di Cisano Bergamasco Per la settima giornata della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia Crai sarà impegnato nella seconda delle due trasferte consecutive che il calendario gli ha riservato. Dopo il match della scorsa settimana contro Cuneo, infatti, i ragazzi del team federale stanno prepara ndo la trasferta in Lombardia, dove domenica alle ore 18.00 (diretta Lega Volley ...

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...