Vittorio Sgarbi su Di Maio | “Appartiene a un mondo senza futuro!”

Vittorio Sgarbi - chi è la sua assistente (che si rotolava con lui per terra) Paola Joara Camarco : “Io - adepta di una religione il cui Dio è lui” : Qualche giorno fa è diventato virale un video con Vittorio Sgarbi che si rotolava per terra in una stazione di servizio in compagnia di una sua collaboratrice. Il sito ViterboNews24 descriveva il sindaco di Sutri come “apparentemente ubriaco”, ipotesi smentita da Sgarbi che ha anche annunciato querela “essendo pressoché astemio, non avendo mai bevuto ed ebbro soltanto di libri”. La sua assistente si chiama Paola Joara ...

Maurizio Costanzo - l'attacco a Vittorio Sgarbi : 'Quando è molto sgradevole' : C'è una regola non scritta per chi conduce talk show in televisione. La regola riguarda la difesa degli ospiti . Mi spiego: può capitare che uno, tra gli ospiti di un programma, venga attaccato da un ...

La Pupa e il Secchione : mistero su Vittorio Sgarbi - sarà in giuria? : Si ricorda in particolare lo scontro con l'altra giurata e collega di coalizione politica Alessandra Mussolini: una accesa rissa verbale che costò a Sgarbi due giorni di allontanamento dal programma. ...

“È morto da eroe”. Vittorio Sgarbi in lutto : lo strazio del critico d’arte : Tra i morti per il maltempo in Sicilia c’è anche un amico di Vittorio Sgarbi. Ed è proprio il famoso critico d’arte e sindaco di Sutri (Viterbo) da Tirana dove è in partenza per la Sicilia a ricordare il suo amico generoso e dinamico: “Un eroe che non ce l’ha fatta…”. Il racconto che rimbalza in Albania è sconvolgente. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Alessandro Scavone, imprenditore agricolo di 44 anni, consigliere comunale a ...

Vittorio Sgarbi : 'Meglio Mussolini e tutti i ministri del regime fascista di Di Maio' : Intervenuto a La Zanzara, programma condotto da David Parenzo e Giuseppe Cruciani, Vittorio Sgarbi ha nuovamente preso di mira Luigi Di Maio [VIDEO], capo del Movimento 5 Stelle [VIDEO], e ha espresso le sua personale opinione su Mimmo Lucano e il caso Riace. Per quanto riguarda il ventennio fascista, il critico d'arte ha sottolineato: Il fascismo ha fatto sicuramente qualcosa di buono, ma il momento peggiore è stato quello delle leggi razziali. ...

Sutri Casapound risponde ai 'vaneggiamenti quotidiani' di Vittorio Sgarbi : 'Né minacce - né striscioni' : L'autogol politico del sindaco è l'unico dato rilevante della vicenda: ove si ammette che 'sempre di più la politica a Sutri appare impervia e miope' si può solo evincere una tardiva intuizione del ...

Morte Desirèe - Fico contro Salvini : "Ruspe? No - serve amore"/ Duello a distanza - l'attacco di Vittorio Sgarbi : Morte Desirée, Fico: "No Ruspe, serve più amore". Salvini ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:25:00 GMT)

Matrix - la durissima profezia di Vittorio Sgarbi sul M5S : 'Alle europee...' : "Alle europee i 5 stelle perderanno almeno 10 punti". E' la profezia di Vittorio Sgarbi espressa durante Matrix di ieri sera. Ospite di Nicola Porro , Sgarbi ha aggiunto: "Di Maio è un problema ...

Vittorio Sgarbi : 'Non c'è stata nessuna manina - Di Maio ha problemi psichiatrici' : Il deputato del Gruppo Misto ex Forza Italia e critico d'arte, Vittorio Sgarbi, ha attaccato molto duramente alla Camera il Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio [VIDEO], sulle presunte manipolazioni avvenute all'interno del decreto fiscale la famigerata 'manina' dietro al decreto sulla pace fiscale denunciate ieri sera dal capo del Movimento 5 Stelle, a Porta a Porta, il programma condotto in tarda serata ...

Vieni da me - Caterina Balivo vede Vittorio Sgarbi ed entra in modalità 'capra - capra - capra' : Caterina Balivo ha ospitato a Vieni da me , su Raiuno, Vittorio Sgarbi e lo ha ricevuto con una specie di statuina a forma di capra. Poi la stessa conduttrice ha rilanciato sul suo profilo Twitter una ...

Vittorio Sgarbi/ “Mio figlio? Mi occupo delle sue fidanzate...” (Vieni da me) : Vittorio Sgarbi a Vieni da me: “Mio figlio? Mi occupo delle sue fidanzate...”. Le ultime notizie sul critico d'arte, ospite di Caterina Balivo. Le rivelazioni sulle donne...(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:19:00 GMT)