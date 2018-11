Vitalizi | M5s | “Da Claudia Lombardo a Ottaviano Del Turco | li taglieremo anche agli ex

Guerra ai Vitalizi - in Consiglio regionale parte la corsa per l'abolizione : proposte da Pd e M5S : Il vitalizio è uno dei privilegi più odiosi di cui ancora gode la politica. Nella legge di bilancio, in arrivo alla Camera dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, è previsto un taglio dell'80% dei fondi che Roma eroga alle Regioni inadempienti . ...

Province e Vitalizi I nuovi fronti del duello Lega-M5s : Comunque uno 'sfregio', secondo i pentastellati, che hanno fatto della lotta ai costi della politica la loro bandiera. Non per il Carroccio, invece, che ha addirittura presentato un disegno di legge ...

Pressing M5S su taglio Vitalizi Regioni : A dimostrazione della serrata trattativa sul tema, nella bozza campeggia evidenziata in giallo, insieme al titolo dell'articolo, la dicitura "in attesa di valutazione politica". Testualmente l'...

Le campagne M5S contro editoria e Vitalizi. "Battaglia" di assunzioni fra vice premier. Le ultime novità della manovra : assunzioni nella polizia penitenziaria e all'Ispettorato del lavoro che rappresentano una risposta dei 5 Stelle al piano di Matteo Salvini per potenziare le forze dell'ordine. E poi, ancora, la trasposizione nero su bianco della battaglia portata avanti da Luigi Di Maio e cioè la scure sull'editoria: dal 2020 salteranno contributi e sgravi tariffari. Ci sono anche tagli imponenti - pari al 30% del totale - per quelle Regioni che non si ...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Oltre Quota 100 - fermata la proposta M5s sui Vitalizi Ue : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI 2019 con Quota 100, il Movimento 5 Stelle punta a rivedere i vitalizi dei politici, non solo in Italia. In Europa è andata però male(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:04:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ M5s vuol tagliare i Vitalizi anche al Parlamento europeo : Oltre che nella manovra 2019, la RIFORMA delle PENSIONI che ha in mente il Movimento 5 Stelle va oltre la QUOTA 100 e passa per il taglio dei vitalizi al Parlamento europeo(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Pd - Faraone : “Toninelli? Questo è un pazzo. O dice fesserie o è un criminale. Taglio Vitalizi? Ennesima buffonata del M5s” : “Il ministro Toninelli? Questo è un pazzo, Questo è un uomo che non può fare il ministo della Repubblica”. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Davide Faraone, commenta la denuncia del ministro delle Infrastrutture sul fatto che “alcuni piloni sui viadotti dell’autostrada a A24-A25 sono in condizioni allarmanti”. Il politico dem spiega: “Un cittadino guarda al ministro delle Infrastrutture ...

La nuova operazione-Vitalizi del M5s : tagliare quelli dei consiglieri regionali : #byebyevitalizi, festeggia con un hashtag il Movimento 5 Stelle il taglio ai vitalizi al Senato, una “promessa mantenuta” dice il vicepremier Di Maio, “una misura di equità sociale” commenta il premier Conte con un tweet, che continua scrivendo “un segno di attenzione che la “buona” politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini!”. #byebyevitalizi! Detto, ...

Anche il Senato taglia i Vitalizi - il M5S esulta : “Ora le Regioni” : Anche il Senato taglia i vitalizi. E i 5 stelle già puntano al prossimo intervento: ora tocca alle regioni. Dopo quelli degli ex deputati, Anche i vitalizi degli ex Senatori saranno ricalcolati secondo il sistema contributivo, quindi sensibilmente tagliati. La decisione è arrivata nel pomeriggio dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, che ha...

Tagli ai Vitalizi - via libera pure al Senato | M5s festeggia - Di Maio avvisa : "Ora le Regioni" : Il provvedimento è passato senza i voti dei Senatori di Forza Italia e del Partito democratico che sono usciti al momento del voto

Taglio Vitalizi - M5S : Manovra che ci farà risparmiare 56 Milioni di Euro : Taglio dei Vitalizi, via libera dal Senato, festa del Movimento 5 Stelle Dopo l’ok alla delibera, gli eletti pentastellati sono usciti da Palazzo Madama muniti di palloncini gialli, bandiere del Movimento e cartelli con la scritta “bye bye Vitalizi” e, a turno, hanno versato un Euro (finto) ciascuno in un salvadanaio giallo. Quindi hanno srotolato un enorme striscione con la scritta “56 Milioni di risparmi”. Poco ...

Ok dal Senato al taglio dei Vitalizi - festa M5s fuori da palazzo Madama : Passa anche al Senato la delibera sul taglio dei vitalizi proposta da Roberto Fico alla Camera. La norma è stata approvata in ufficio di presidenza con 10 voti favorevoli e 1 astenuto. Pd e FI sono ...

Vitalizi - anche il Senato approva i tagli/ Ultime notizie - M5s esulta : risparmio 280 milioni nella legislatura : taglio Vitalizi, via libera del Senato. Ultime notizie, il ministro Di Maio e il Movimento 5 Stelle esultano “Bye bye, evviva!". Altro via libera per l'addio delle pensioni d'oro(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:25:00 GMT)

Vitalizi - via libera del Senato al taglio. Di Maio : «Bye bye privilegi». Festa M5S in piazza : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il provvedimento...