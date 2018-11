Violenza su minori | arrestato bidello

Violenza sessuale su minori : un uomo arrestato a Forlì : La Polizia di Stato di Forlì, ha arrestato un 35enne per Violenza sessuale su 2 ragazzi minorenni. Dalle indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo, è emerso - si legge in una nota - che l' uomo , tramite l'utilizzo dei social network e Whatsapp, intratteneva con gli adolescenti conversazioni quotidiane, che divenivano via via più intense ed assumevano contenuti a sfondo ...

Ottomila video e foto pedopronografici : arrestato uomo già condannato per Violenza sessuale su minori a Genova : Una montagna di materiale pedopornografico. La polizia postale di Genova ha arrestato un uomo a cui è stata trovata in casa un'ingente quantità di file con minori . La polizia ha sequestrato 8 mila ...

Una mano dalle stelle. In aiuto ai minori vittime di Violenza : Giunta alla sua quinta edizione, Una mano dalle stelle, ideata e organizzata da Antonio Capitani, conferma ancora una volta la sua presenza e quest’anno si schiera a favore della Onlus Piccolo Principe. Piccolo Principe è una Onlus nata nel 2002 per l’accoglienza, la cura e il reinserimento sociale di minori vittime di violenza , maltrattamenti e abusi familiari. Accoglie bimbi e adolescenti che hanno un’età compresa fra 0 e 18 anni e, grazie ad ...

Italiano arrestato in Albania : "Violenza sessuale su minori disabili"/ Roma - ex educatore latitante da 4 anni : Italiano 45enne arrestato in Albania per violenza sessuale su minori disabili: l'uomo Romano, ex educatore, era latitante da quattro anni. Numerosi gli episodi contestati.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 19:43:00 GMT)