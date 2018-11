Violenza donne : reati in calo nel 2018 : ANSA, - ROMA, 19 NOV - Sono in calo nei primi 9 mesi dell'anno i 'reati spia' del femminicidio: maltrattamenti in famiglia, stalking, percosse, violenze sessuali; mentre si registra un sensibile ...

Violenza donne : Salvini - bollino rosso : ANSA, - MILANO, 19 NOV - Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che porterà in Cdm "il prima possibile" un intervento per introdurre un bollino rosso sulle denunce di ...

Violenza donne : reati in calo nel 2018 : ... in materia di contrasto alla Violenza contro le donne in vista della Giornata internazionale che verrà celebrata la prossima domenica 25 novembre in tutto il mondo. Nei primi nove mesi del 2018 il ...

La polizia di Ragusa in campo contro la Violenza sulle donne : Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La polizia di Stato scende in campo per sostenere le donne vittime di violenza con la campagna permanente "Questo ...

Bordighera : domenica prossima al Palazzo del Parco un incontro per non dimenticare le donne vittime di Violenza : Una giornata che è dedicata in tutto il mondo alla lotta contro la violenza sulle donne per dar voce alle vittime. Il convegno intende trasmettere il messaggio che la conoscenza è l'unica strada per ...

Cuneo : domenica la musica si unisce alla narrazione contro la Violenza sulle donne : domenica 25 novembre a Cuneo in sala San Giovanni alle ore 16 prosegue Incontri d'autore, la rassegna di concerti da camera giunta alla XIV edizione. Il terzo appuntamento, promosso dal Soroptimist ...

Il 20 novembre “Sorriso Diverso delle Donne”.Rassegna di cortometraggi e tavola rotonda contro la Violenza sulle donne : Programma 20 novembre 2018 Martedì 20 novembre, dalle ore 17.30 alle 19.30 a Roma, presso il padiglione 90 del Parco Santa Maria della Pietà (ingresso da Via Eugenio Di Mattei, 72, con parcheggio all’interno), si terrà l’evento “Sorriso Diverso delle donne“. L’evento fa parte del progetto di comunicazione sociale promosso dall’Associazione UCL ed è organizzato ...

Milano. Il Municipio 5 aderisce alla Giornata contro la Violenza alle donne : Il Municipio 5, in collaborazione con la “Compagnia Lions ImmaginAzione”, realizza l’iniziativa “Giornata internazionale contro la violenza alle donne”. La

Violenza donne : Uyba Volley - sì a 'Zonta' : Sono previsti 16 Days of Activism , Giorni di mobilitazione, durante i quali i club di tutto il mondo partecipano con un'azione. Uyba ha scelto il 19 novembre.

PORDENONE "La scena contro la Violenza delle donne" una rassegna di spettacoli : 043440115-3400718557 info@compagniadiartiemestieri.it www.compagniadiartiemestieri.it Calendario degli spettacoli Martedì 20 novembre ore 11.00 per gli studenti e ore 20.45 in serale Auditorium ...

Cagliari - la difesa personale delle donne : contro la Violenza sciabole e acrobazie con Pandolfi all'Auchan : In occasione del mese contro la violenza sulle donne il Maestro Pandolfi che da anni è in campo attivamente con oltre 500 spettacoli in tutto il territorio italiano ,dopo lo strepitoso successo della scorsa settimana nell'altro centro commerciale dell'Auchan anche questo fine settimana dalle ore 17:00 presso le Gallerie ...

«Stop Violence – Run Together» - la corsa per fermare la Violenza sulle donne : «Stop Violence – Run Together», la corsa organizzata dal gruppo di allenamento femminile Women In Run, è ormai ai blocchi di partenza. Sabato 17 novembre, infatti, a Milano nella splendida cornice di Parco Sempione, si correrà per dire a gran voce «NO» alla violenza sulle donne. In Italia, in media, viene uccisa una donna ogni 60 ore: dal 200 a oggi i casi di femminicidio sono circa 3mila, la più elevata di sempre. Per partecipare basta ...

VENARIA REALE Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne : Ma in astronomia e nella scienza in generale il contributo delle donne persiste da duemila anni. Si tratta di donne importanti per il progresso dell'umanità, che tuttavia sono state a lungo ...

Milano. Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne : L’associazione culturale “Pacta Arsenale dei Teatri”, con il patrocinio del Municipio 5, realizza l’iniziativa “Adesso Libere”. Appuntamento lunedì 26 novembre