Vieni da me | Sabrina Paravicini di Un medico in famiglia | ‘Mio figlio con la sindrome di

Sabrina Paravicini racconta a Vieni da me la malattia del figlio : “Ha la Sindrome di Asperger” : Jessica di Un medico in famiglia, l’attrice Sabrina Paravicini a Vieni da me racconta la malattia del figlio Nino Sabrina Paravicini è intervenuta a Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, per parlare della malattia del figlio Nino. L’attrice – nota per il ruolo dell’infermiera Jessica in Un medico in famiglia – ha […] L'articolo Sabrina Paravicini racconta a Vieni da me la malattia del figlio: ...