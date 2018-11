Vieni da me | Caterina Balivo si presenta in diretta vestita così | il look da togliere il

Caterina Balivo a Tv Talk : "Tra 4-5 anni - se avrà successo - lascerò anche Vieni da me" : Caterina Balivo è stata tra gli ospiti della puntata odierna di Tv Talk, il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Bernardini, in onda su Rai 3.La conduttrice di Vieni da me, programma in onda su Rai 1, tra i vari argomenti che ha affrontato, ha parlato del coraggio di proporre cose nuove in televisione, affermando che la Rai, a riguardo, negli ultimi anni, è stata molto più coraggiosa di Mediaset:prosegui la ...

Caterina Balivo - Serena Grandi confessa il suo amore per Panatta a Vieni da Me : Caterina Balivo mette a segno a Vieni da Me un’altra confessione privata con Serena Grandi. Dopo Alba Parietti e Paola Barale, ora tocca all’attrice rivelare per la prima volta la sua storia d’amore segreta con il tennista Adriano Panatta. Quando la Balivo le ha mostrato una racchetta da tennis, Serena Grandi ha così esordito: Io a tennis non ho mai preso una palla, ma ho conosciuto un grande, che ho amato e ogni volta che lo ...

Vieni da me - Caterina Balivo e il dolore di Dodi Battaglia : 'Una brutta malattia - cosa mi ha guarito' : Dodi Battaglia , nel corso dell'odierna puntata di Vieni da me , il programma del pomeriggio condotto da Caterina Balivo, si è sottoposto all'intervista della cassettiera. Tra gli oggetti la ...

Vieni da me - Giuliana De Sio e il dolore privatissimo da Caterina Balivo : 'Mi manca tanto un figlio' : Tutto il dolore di Giuliana De Sio a Vieni da me . Ospite di Caterina Balivo nel programma del pomeriggio di Raiuno, l'attrice ha parlato delle sue, infelici, frasi su Gabriel Garko ma soprattutto del ...

Caterina Balivo - Giuliana De Sio si confessa a Vieni da Me. E chiarisce su Gabriel Garko : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Giuliana De Sio. Ed è un nuovo successo, dopo la toccante intervista ad Annalisa Minetti. L’attrice salernitana non si è risparmiata e ha messo a nudo aspetti molto privati della sua vita (come già hanno fatto Al Bano e Roberta Capua), come la decisione di andare in analisi quando ancora era considerata un tabù: Sono stata la prima ad ammettere in Italia di essere andata in analisi, ma all’epoca venivi ...

Vieni da Me - Marco Carta alla Balivo : 'Caterina - hai visto che stanno a combinà?' : Un messaggio chiaro e diretto quello rivolto da Marco Carta a Caterina Balivo durante la scorsa puntata di Vieni da me. E alla fine la conduttrice prende in considerazione la proposta fatta sui social ...

Caterina Balivo - Annalisa Minetti a Vieni da Me racconta della malattia : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Annalisa Minetti. L’artista ha raccontato della sua infanzia ma anche della malattia che le ha fatto perdere la vista, suscitando non poca commozione tra il pubblico. Il body rosa recuperato dalla Balivo fa ricordare alla Minetti la passione per la danza coltivata fin da piccola: Quando ero piccola mi divertivo a imitare Lorella Cuccarini e a ballare nella mia stanza La notte vola. Ho fatto danza ...

Vieni da me - Francesca Fialdini si commuove con Caterina Balivo : dal bacio di Tiberio Timperi alle lacrime : Dal bacio con Tiberio Timperi alle lacrime. Francesca Fialdini è stata ospite di Catarina Balivo a Vieni da me e oltre ad affrontare, con una punta d'imbarazzo, il simpatico 'raptus' del collega a La ...

Vieni da me - Guendalina Tavassi in lacrime da Caterina Balivo : 'Quelle bugie fanno ancora male' : lacrime da C aterina Balivo . Ospite di Vieni da me su Raiuno è Guendalina Tavassi , reduce da Tale e quale show e nota in tv anche per la sua partecipazione al Grande Fratello . La soubrette romana ...

Caterina Balivo - le confessioni private di Alba Parietti a Vieni da Me : Caterina Balivo mette a segno un’altra confessione, quella di Alba Parietti ospite nella trasmissione Vieni da Me. Look animalier aggressivo, com’è nel suo stile, a 57 anni, la Parietti racconta dettagli molto personali della sua vita (come hanno già fatto Paola Barale e Maria De Filippi). Anzitutto della madre della quale fece una scoperta dolorosa dopo la sua morte. La showgirl ha raccontato: Quando è morta mia madre ho deciso di ...

Vieni da Me - Caterina Balivo manda in onda l’intervista (prima bloccata) con la De Filippi. Ma gli ascolti restano bassi : Lunedì scorso con un comunicato stampa era stata annunciata l’ospitata di Maria De Filippi a Vieni da me, dopo poche ore la presenza della conduttrice era diventata un piccolo caso televisivo. Uno stop all’intervista da parte di Fabrizio Salini, ad della Rai, che aveva già fermato l’arrivo di Barbara D’Urso a Carta Bianca. Da qui una serie di retroscena: dalla voglia di non condizionare la sfida tra Tu si que vales e Portobello a un blocco ...

‘Vieni con me’. Caterina Balivo si commuove : il racconto di Lina Sastri : “Ho avuto la fortuna di avere una madre che mi stava vicino e mi porto in giro la sua voce”: lo ha raccontato Lina Sastri a Caterina Balivo nel corso della puntata di Vieni da me andato in onda martedì 23 ottobre. Durante l’intervista ha parlato a cuore aperto della sua vita professionale e privata ed in particolare del bellissimo rapporto con la mamma. La Sastri ha, infatti, anche scritto un libro intitolato “La Casa di Ninetta” dedicato alla ...

Caterina Balivo - look aggressivi su Instagram e rivelazioni di Adriana Volpe a Vieni da Me : Caterina Balivo sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto in cui mostra dei look decisamente più aggressivi del solito. La presentatrice, riconosciuta da anni come una trendsetter, ha mandato in visibilio i fan mostrando il lato più audace di sé. Prima il selfie nei camerini della sua trasmissione Vieni da Me in mini, calze a rete e stivaloni. Poi lo scatto sul divano con pigiamino in seta a pois dove mostra le gambe e i piedi nudi. ...

Vieni da me - Caterina Balivo nei guai : chi porta in studio in fascia protetta : Emily Zanussi torna a far parlare di sé. Recentemente, infatti, la donna è stata protagonista nel salotto di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’. Il programma di Raiuno ha accolto la donna presentandola come una semplice spogliarellista. “Di giorno fa la mamma, di notte la spogliarellista” avrebbe detto la conduttrice napoletana nell’annunciare l’ospitata nel salotto Rai di Emily. Eppure, con una ricerca sui siti ...