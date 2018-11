huffingtonpost

: Verdi, Muti e il Macbeth di Firenze - HuffPostItalia : Verdi, Muti e il Macbeth di Firenze - ClassiqueLive : #Verdi : Ernani : 1er Choeur 'Evviva! Beviam!' - Ch & Orch Scala Milan / R.Muti .#Radio #Musique - A_Calabrese : RT @TolliVincenzo: 'Il #Napoli non ha fatto mercato' poi: #Ospina para #Malcuit difende, attacca, crossa #Ruiz dimostra di essere fortis… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) In occasione del cinquantesimo anniversario del suo debutto a, Riccardo, nel luglio scorso, è tornato nella Atene d'Italia per due serate dirigendo ildi Giuseppein forma di concerto. L'occasione, priva di scene, ha dato l'opportunità di riflettere più agevolmente sul testoano e sulla presenza dicome suo interprete.L'opera fu scritta per il Teatro della Pergola die il suo autore accolto nella capitale toscana dal Granduca con tutti gli onori del caso.non conosceva neanche una sillaba di inglese ma lo Shakespeare lo emozionava sopra ogni dire e, inoltre, aderendo alla shakespearomania che la Romantik, per il tramite del Grabbe, diffuse in tutta Europa.Come per tutte le opere precedenti al Rigoletto, anche il Macbetto è da considerarsi opera sperimentale nel senso di condizionamento della trama ad opera ...