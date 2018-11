Venezia | per il Mose un conto di oltre 5 | 5 miliardi

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : Milano espugna Venezia ed è sola in testa. Varese vince a Cremona - primo successo per Pistoia : L’Olimpia Milano è la nuova capolista in solitaria della Serie A di Basket. La squadra di Simone Pianigiani ha vinto il big match della settima giornata in casa della Reyer Venezia per 84-81 al termine di una partita “pazza”. Milano ha chiuso il primo quarto avanti di venti punti, ma i padroni di casa non hanno mai mollato e sono riusciti a rimontare, arrivando a giocarsi il match punto a punto negli ultimi dieci minuti. ...

Bolzano al top per la qualità della vita. Balzo indietro per Roma. male anche Venezia e Firenze : E' Bolzano la provincia dove si vive meglio in Italia, seguita da Trento e Belluno. Balzo indietro della capitale: Roma retrocede di 22 posizioni. male anche Venezia. Stabili Napoli, in terzultima ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : domani riaperta ai mezzi pesanti la Sr 355 : Da domani verrà riaperta anche ai mezzi pesanti la viabilità sulla Sr 355 della Val Degano, bloccata dal crollo del ponte di Comeglians, avvenuto alla fine di ottobre a causa del Maltempo. Grazie alla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Protezione civile regionale e Fvg Strade, lungo la strada che collega l’abitato di Comeglians a Sappada è stato realizzato a tempo di record un guado del torrente Degano che consente la ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : serve organizzazione precisa per il post emergenza : “Ora che abbiamo fronteggiato la situazione iniziale e tutte le criticità maggiori sono state risolte, si apre una fase importante e delicata nella gestione dell’emergenza Maltempo, ovvero l’organizzazione dei prossimi mesi e degli interventi sul territorio. La Giunta è molto fiduciosa di poter ottenere risultati importanti perché il Friuli Venezia Giulia è una regione che ha già superato situazioni molto difficili e quindi ha ...

Virginia Raggi : "Un nuovo Spelacchio in piazza Venezia? No - quest'anno l'albero sarà molto bello - spero vi piaccia" : "Un nuovo Spelacchio in piazza Venezia? No, quest'anno l'albero avrà una sponsorizzazione. Credo che sarà molto bello, spero vi piaccia". Con l'avvicinarsi del Natale, Virginia Raggi tranquillizza i romani: quest'anno l'albero di fronte al Vittoriano celebrerà degnamente la Capitale. Lo ha raccontato nel corso dell'Intervista di Maria Latella su Sky TG24. La sindaca di Roma è intervenuta anche sul tema sessismo, ...

Nuovi grattacapi sulla copertura Iliad : bocciate le nuove antenne a Venezia : Non saranno mesi facili per la copertura Iliad, o almeno questi sono i segnali che arrivano oggi 16 novembre. Se da un lato è innegabile il forte impatto avuto dalla compagnia telefonica sul mercato italiano, al punto che ieri abbiamo analizzato più da vicino il discorso relativo agli effetti per Vodafone, allo stesso tempo occorre tener presente che la compagnia telefonica ha bisogno di realizzare una Rete proprietaria. Il tutto attraverso ...

Venezia : X-Law predice reato - arrestato per furto in hotel un italiano (2) : (AdnKronos) - Il ladro accortosi di essere stato scoperto ha tentato la fuga attraverso la porta che aveva infranto e si è diretto verso la zona riservata ai taxi, lì ha trovato la Volante. Ci sono voluti pochi attimi per arrivare all’arresto dalla segnalazione al 113 del portiere, alla nota diramat

Venezia : X-Law predice reato - arrestato per furto in hotel un italiano : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - Solo pochi giorni fa, presso la Questura di Venezia è stato presentato il sistema X- LAW una soluzione digitale che permette di prevenire i reati predatori urbani, grazie a un sofisticato algoritmo di tipo euristico, elaborato da un ispettore della Questura di Napoli.

Posizioni aperte per funzionari legali in Abruzzo e avvocato per domiciliazioni a Venezia : La Gazzetta Ufficiale ha diffuso un nuovo bando di concorso pubblico, per l'inserimento di personale esperto in veste di funzionario. Oltre a ciò, viene selezionato un avvocato per domiciliazioni, da collocare presso la Cancelleria Penale. Ma entriamo nello specifico e scopriamo realmente di che cosa si tratta. ...Continua a leggere

Venezia : la sua storia - le navi e il rapporto con il mare. Riaperte tutte le sale del Museo storico navale : ... sarà questo il messaggio che offriremo ai visitatori che verranno a vedere la nostra industria nautica, fatta di design, artigianato e progettualità, e la nostra economia legata al mare. Quando ...

È evaso uno degli uomini arrestati per aver rubato a gennaio i gioielli di uno sceicco del Qatar a Venezia : È evaso uno dei 5 uomini arrestati venerdì perché sospettati di aver rubato i gioielli di uno sceicco del Qatar al Palazzo Ducale di Venezia, lo scorso gennaio. Dragan Mladenovic, serbo di 55 anni, era stato arrestato insieme ai presunti soci

Basket - Champions League 2018-2019 : Nanterre passa a Venezia - seconda sconfitta per la Reyer : Venezia trova la seconda sconfitta stagionale nella 6a giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Nanterre espugna il Taliercio con il punteggio di 87-99 in una partita dove non sono mancati agonismo e spettacolo. La formazione di coach De Raffaele era riuscita a rientrare in partita dopo un primo quarto difficile e nel terzo periodo aveva dato l’impressione di poter portare a casa il match. Fatale un ultimo ...

Informazione : anche a Venezia giornalisti in piazza per libertà di stampa : Venezia, 13 nov. (AdnKronos) - Basta attacchi alla libertà di stampa, no al linguaggio d’odio, agli insulti, alle minacce, comprese quelle di tagliare i fondi all’editoria. Sì a un’Informazione indipendente e di qualità, al servizio dei cittadini e del loro diritto a essere informati. Una settantina