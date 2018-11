Var | Spalletti | ' Nei tornei dove non c' è si continuano a vedere errori'

Inter - Luciano Spalletti : 'Var imprescindibile - dove non c'è manca qualcosa' : Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, si è espresso in maniera favorevole al Var, lo strumento utilizzato su tutti i campi di Serie A per poter controllare eventuali azioni sulle quali i direttori di gara mostrino qualche perplessità. Per Spalletti la sua utilità ormai è fuori discussione. Il Var è stato uno degli argomenti trattati nella riunione che si è svolta poco fa tra le società di Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri. Il tecnico ...

Spalletti - arbitri più esperti per Var : ANSA, - MILANO, 19 NOV - ''In determinati episodi può servire la saggezza dell'arbitro esperto al Var. Con questo nuovo meccanismo, conta di più aver vissuto determinati episodi di quel genere''. Il ...

Inter - Modric potrebbe arriVare a gennaio : cambierebbe l'undici di Spalletti (RUMORS) : Anche ieri contro lo Spagna, con la maglia della sua Croazia, ha dimostrato di essere ancora tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Parliamo del centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, che sembra aver ritrovato la forma migliore dopo un inizio difficile che lo ha visto relegato in panchina con i blancos in più di una circostanza. Un inizio condizionato anche dalle fatiche del Mondiale in Russia, come ammesso dallo stesso giocatore che ha ...

Inter - Spalletti : "Ci faremo troVare pronti per il derby" : "Il Milan è forte, ma noi siamo cresciuti in personalità. E dalla Champions non vogliamo tornare indietro"

Serie A - la moviola : la Var funziona a Genova - ma quel rosso a Spalletti... : Dopo le critiche delle ultime settimane, torna funzionare la Var in Serie A. Tanti episodi da analizzare alla moviola in questi tre anticipi della quinta giornata, a partire da Sampdoria-Inter, in cui ...

Var e Sampdoria smascherano l’Inter - Brozovic evita la figuraccia : espulso Spalletti - ma c’è poco da esultare : L’Inter batte la Sampdoria allo scadere con un gol di Brozovic, ma la prestazione è deludente: il VAR nega due gol, ma ferma anche il colpo del ko blucherchiato, il gioco latita e Spalletti tradisce la tensione intorno all’ambiente con un’esultanza da ‘rosso’ L’Inter sembra averci preso gusto. Dopo il clamoroso successo in rimonta di martedì, nella sfida di Champions League contro il Tottenham, arrivato ...

Zenga all’Inter per risolleVarla dalla crisi? “Non mettetemi in difficoltà - Spalletti è un amico” : Luciano Spalletti nel mirino delle critiche dopo un inizio di stagione complicato con la sua Inter: Zenga tra i papabili in caso di futuro esonero?-- “Non mettermi in difficoltà con Spalletti, che è un amico”, ha dichiarato a Pressing l’ex portiere nerazzurro. Ancora è probabilmente presto per parlare di un allontanamento di Spalletti, le prossime gare però dovranno segnare un netto cambio di rotta.