Var | Rizzoli | ' Obiettivo è eliminare gli errori chiari Benatia-Higuain? Interpretazione

Var - Rizzoli agli allenatori : "Meno proteste. Benatia? Non era rosso". : Sette errori, uno meno che nello stesso periodo del campionato precedente. Il designatore degli arbitri italiani, Nicola Rizzoli, ha analizzato con gli allenatori di Serie A gli episodi più discussi legati all'uso della Var in questo avvio di campionato.Dal gol annullato al Torino contro l'Udinese al rigore non dato all'Inter nella prima giornata contro il Sassuolo, fino all'errore - sempre contro i nerazzurri - per il fallo di mano del parmense ...

Rizzoli e il Var : «Se un arbitro si sente protagonista - non ha capito niente» : L’intervista al Foglio Sportivo Nicola Rizzoli, designatore di Serie A, si confessa al Foglio Sportivo, l’inserto del quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. Il primo tema è l’esplosione di violenza contro gli arbitri, l’aggressione al direttore di gara nel torneo regionale del Lazio e il successivo stop ai campionati: «La violenza va combattuta in ogni modo possibile, chi si macchia di certi atti va colpito. Giusto ...

Fiorentina-Roma - Var e polemiche : i giallorossi 'ricusano' Orsato - ma per Rizzoli non ha sbagliato : Passaggio di consegne. Esce il Torino , entra la Roma , ma sugli arbitri e i Var rimangono le polemiche, generiche o ad personam. Qualcuno in ambiente granata non aveva gradito la designazione di ...

Nicchi : 'Qualche arbitro - sorprendentemente - non si avvale del Var. Rizzoli interverrà in questi casi' : Intervenuto a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi ha commentato le recenti polemiche che hanno coinvolto le direzioni arbitrali e soprattutto la ...