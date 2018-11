Var | confronto tra allenatori e arbitri | assenti Allegri e Di Francesco

calcioweb.eu

(Di lunedì 19 novembre 2018) Ha appena preso il via in Lega Calcio, l'incontro tra i rappresentanti degli staff tecnici dei club di Serie A con il presidente dell'Aia Marcello Nicchi e il designatore degliNicola Rizzoli, alla presenza dei vertici della Lega Serie A, sullo stato di attuazione del sistema Video Assistant Referees (VAR). Presenti quasi tutti glidella massima serie, dal tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti – tra i primi a raggiungere via Rosellini – al tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, da Luciano Spalletti ai fratelli Inzaghi.il tecnico della Roma Eusebio Di, e quello della Juventus, Massimiliano, sostituiti rispettivamente dal direttore sportivo giallorosso Monchi e dal vice allenatore bianconero Landucci.