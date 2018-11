Van de Beek alla Roma? Ultime notizie | Monchi dopo Kluivert punta gli altri gioielli

Roma - missione olandese. Piacciono i gioielli dell'Ajax. Van de Beek in pole : Fino al 2011 l'idea di attingere da quel mercato non aveva neanche lontanamente sfiorato la mente dei dirigenti giallorossi. Da lì in poi, invece, è diventato un po' tutto diverso e a oggi sono già ...

Roma - il talento si ricerca in Olanda : Van de Beek dell’Ajax sulla lista di Monchi : Monchi l’ha sempre detto: la Roma deve lavorare sui giovani e i talenti in prospettiva futura, talenti che potranno costruire una squadra che, unita allo stadio nuovo, potrà far vedere grandi cose e perché no giocarsi la lotta al titolo. Ricordate la contestazione dei tifosi della Roma? —> il link: tifosi contro la dirigenza Una […] L'articolo Roma, il talento si ricerca in Olanda: Van de Beek dell’Ajax sulla lista ...

Copyright - Vanschoonbeek "Direttiva Ue Vantaggiosa per tutti" : La proposta di direttiva europea sul diritto d'autore approvata mercoledì scorso dal Parlamento europeo è un "accordo vantaggioso per tutti": autori, editori, utenti e operatori del web. Il nuovo ...

James Van Der Beek - l'attore di Dawson's Creek rivela : 'Tre aborti - il dolore più grande della mia vita' : Oggi è felicemente sposato da oltre otto anni ed ha una famiglia molto numerosa, perché dalla moglie Kimberly ha avuto cinque meravigliosi bambini. l'attore James Van Der Beek , noto in tutto il mondo per il ruolo da protagonista nella serie cult Dawson's Creek , non dimentica però quelle ferite del passato che non potranno mai rimarginarsi. In un toccante post su Facebook, in cui appare ...

