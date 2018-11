Uomini e donne | voci sulla decisione estrema di Lorenzo Riccardi | schiaffo alla De

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Over : Ursula confusa dalla supplica di Sossio : Lo scorso 16 novembre è stata registrata una nuova puntata Trono Over di Uomini e Donne. Secondo le Anticipazioni, una coppia che sembrava essere al capolinea fino a qualche settimana fa, si è trovata nuovamente molto vicina: stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo che si erano lasciati nel falò di confronto di Temptation Island Vip a causa del comportamento tenuto da lui durante il docu-reality. Da allora, Ursula aveva confermato di ...

Oggi Uomini e Donne: Gemma e Rocco litigano, lui sbottona la camicia Torna una nuova settimana di Uomini e Donne che, come di consueto, parte con il Trono Over. Ovviamente, la puntata ha inizio...

Uomini e donne - Karina Cascella mostra una foto sconvolgente del fidanzato Max : si è tatuato il suo volto : A pochi mesi dalle nozze, Karina Cascella ha ricevuto un grande gesto d'amore da parte del suo fidanzato Max. L'opinionista di Uomini e donne ha raccontato che Max ha deciso di tatuarsi il volto di ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari alza la gonna a Gemma Galgani : da brividi - cosa si vede. Mediaset censura : Altri battibecchi nel corso del Trono Over di Uomini e Donne , su Canale 5 ancora screzi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani . La situazione, ormai, sembra fuori controllo, con Maria De Filippi ...

Uomini e donne - al Trono over Angela vuole cacciare i figli di Romano : la De Filippi la massacra : L'ennesima strana richiesta della dama Angela al Trono over di Uomini e donne ha costretto Maria De Filippi a intervenire per placare gli animi in studio. Già in passato la dama è stata aspramente ...

Uomini e Donne, Gemma Galgani ritorna protagonista e sui social con un velo di malinconia, il suo pensiero è legato a Rocco o a Giorgio Manetti?

Uomini e Donne Over : Rocco perde le staffe - Gemma sconvolta | VIDEO : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne. La conduttrice Maria De Filippi ha mostrato un rvm nel quale Rocco e Gemma litigano aspramente. I due ormai sono ai ferri corti: la dama torinese ha troncato la sua conoscenza con il cavaliere, che, nonostante l’abbia persa per sempre, sta continuando a mandare a casa le Donne che arrivano per lui in studio. Questa volta, però, i due hanno superato ogni ...

Uomini e Donne news: Angela fa una richiesta a Romano e Maria De Filippi decide di intervenire Maria De Filippi interviene, anche questa volta, a Uomini e Donne in una questione riguardante Angela del Trono Over. La dama sta creando non pochi problemi all'interno dello studio. Tutti sono contro di lei, in quanto le sue […]

Uomini e Donne : Gemma accusa a Gianni - poi accade l’inaspettato con Barbara : Uomini e Donne, Gemma Galgani profondamente delusa da Gianni Sperti: “Sei la delusione più grande” Grande delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama ha avuto un breve scontro con Gianni Sperti, durante il quale dichiara di essere fortemente delusa dal suo comportamento. Ma accade qualcosa di inaspettato con la sua grande nemica […] L'articolo Uomini e Donne: Gemma accusa a Gianni, poi accade l’inaspettato con ...

Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono over, con le Dame e i Cavalieri.

Uomini e Donne - Valeria Marini : "La corteggiatrice perfetta per Ivan Gonzalez deve essere spontanea" : Valeria Marini, già nelle prime settimane ad Uomini e Donne come party planner per la festa di fidanzamento di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo fornendo preziosissimi consigli ai due neo tronisti in fatto di seduzione: Mi piace moltissimo, Uomini e Donne mi diverte! Ho sempre cercato di fare progetti nuovi in tv e, fino a ora, con grande successo. Sia per Ivan che per Andrea ci saranno delle ...

Uomini e donne anticipazioni : ANDREA CERIOLI e IVAN GONZALEZ - prime tensioni : Oltre alle novità nel percorso di Teresa Langella di cui vi abbiamo già parlato, a Uomini e donne sono iniziati a sorgere i primi contrasti tra ANDREA CERIOLI e IVAN GONZALEZ, i neo tronisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa è accaduto nell’ultima registrazione. Come prima cosa, è stata mostrata una clip di Valeria Marini, la party planner, intenta a cercare la location per la festa di fidanzamento di ...