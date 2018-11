Under 21 | Italia-Germania 1-2 | Parigini non basta | assist per Zaniolo

Italia Under 21 - Di Biagio : 'Avremmo meritato di più - ma a giugno sarà un'altra storia' : Il ct dell'Italia Under 21 Luigi Di Biagio ha commentato a Rai Sport la sconfitta nell'amichevole con la Germania: ' Non portiamo a termine le gare dove meritiamo di più . Buona prima mezz'ora, meritavamo anche il doppio vantaggio. Dovevamo fare gol in più di un'...

Under 21 - Italia-Germania 1-2 : Parigini non basta : Più di un'amichevole. Italia - Germania Under 21 è stata un anticipo di Europei. A Reggio Emilia si sono sfidate due delle favorite per la vittoria finale nella competizione continentale che si ...

Under 21 : altro ko per l'Italia - la Germania rimonta e vince : Ancora una sconfitta per l' Under 21 di Di Biagio , che dopo il ko con l'Inghilterra viene superata anche dalla Germania 2-1 nell'amichevole disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gli Azzurrini ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Germania 1-2. Azzurrini avanti con Parigini - Waldschmidt firma la doppietta decisiva : L’Italia Under 21 esce sconfitta anche dall’amichevole di Reggio Emilia contro i pari età della Germania: così come accaduto con l’Inghilterra gli Azzurrini partono bene e vanno avanti prima di farsi rimontare. Al vantaggio di Parigini al 21′ del primo tempo risponde con una doppietta Waldschmidt, che prima impatta su rigore a fine frazione e poi firma il sorpasso ad inizio ripresa. Nel primo tempo l’Italia inizia ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Germania 1-2. Azzurrini avanti con Parigini - Waldschmidt firma la doppietta decisiva : L’Italia Under 21 esce sconfitta anche dall’amichevole di Reggio Emilia contro i pari età della Germania: così come accaduto con l’Inghilterra gli Azzurrini partono bene e vanno avanti prima di farsi rimontare. Al vantaggio di Parigini al 21′ del primo tempo risponde con una doppietta Waldschmidt, che prima impatta su rigore a fine frazione e poi firma il sorpasso ad inizio ripresa. Nel primo tempo l’Italia inizia ...

Highlights Under 21 Italia-Germania 1-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Contro la Germania campione d’Europa di categoria, la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio ha affrontato al Mapei Stadium il secondo degli ultimi impegni previsti per il 2018. Un test importante e significativo per il cammino degli azzurrini, reduci dalle sconfitta in amichevole con Belgio (0-1) e Inghilterra (1-2) e dalla vittoria contro la […] L'articolo Highlights Under 21 Italia-Germania 1-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del ...

Amichevole Under21 - Italia-Germania 1-2 : 20.22 Altra sconfitta per l'Under 21.Nel test di Reggio Emilia la Germania vince 2-1. Vantaggio azzurro con Parigini (ottimo servizio di Cutrone) al 21',prima e dopo due occasioni sciupate da Orsolini. I tedeschi ci fanno male al 43' col rigore di Waldschmidt (fallo di mano di Cutrone sulla punizione dello stesso attaccante). In avvio di ripresa (48') lo stesso Waldschmidt (lasciato libero di prendere la mira) firma il sorpasso. Audero tiene ...

Italia-Germania Under 21 1-1 LIVE : il risultato in diretta : Italia-Germania U21 1-1 LIVE 20' Parigini, I,, 42' rig. Waldschmidt, G, Italia, 4-3-3,: Audero; Calabresi, Romagna, Bastoni, Pezzella; Zaniolo, Locatelli, Mandragora; Parigini, Cutrone, Orsolini. ...

Diretta Italia-Germania Under 21 : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la Diretta di questo evento Diretta Under 21 ITALIA GERMANIA/ Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, va in scena l'amichevole di lusso tra l'Italia Under 21 e la Germania Under ...

Italia Under 19 - altro k.o. in amichevole : la Slovacchia vince 4-2 : Le partite che contavano, quelle di qualificazione alla seconda fase dell'Europeo, l'ultima prima delle finali,, la Nazionale Under 19 le ha vinte. A Recanati, invece, è arrivata la seconda sconfitta ...

Highlights Under 21 Italia-Germania 0-0. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Contro la Germania campione d’Europa, la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio ha affrontato al Mapei Stadium Ferrara il secondo degli ultimi due impegni del 2018. Un test importante e significativo per il cammino degli azzurrini, reduci dalle sconfitta in amichevole con il Belgio (0-1) e con l’Inghilterra (1-2) e dalla vittoria contro la […] L'articolo Highlights Under 21 Italia-Germania 0-0. Video Gol, Pagelle e tabellino del ...

Under 21 - Italia-Germania : formazioni ufficiali il risultato in diretta live : LE formazioni ufficiali Italia, 4-3-3,: Audero; Calabresi, Romagna, Bastoni, Pezzella; Zaniolo, Locatelli, Mandragora; Parigini, Cutrone, Orsolini. Allenatore: Luigi Di Biagio Germania, 4-3-3,: Nubel; ...

LIVE Italia-Germania Under21 - amichevole calcio in DIRETTA : 0-0. Azzurri a caccia del riscatto verso gli Europei : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida amichevole di calcio tra Italia e Germania Under 21: stasera alle ore 18.30 a Reggio Emilia gli Azzurrini di Gigi Di Biagio proseguono nel loro percorso verso gli Europei di categoria del 2019 che giocheranno in casa. Questa contro i pari età tedeschi è certamente una delle sfide più probanti, assieme a quella persa con l’Inghilterra, tra quelle affrontate negli ultimi mesi dai nostri ...

LIVE Italia-Germania Under21 - amichevole calcio in DIRETTA : azzurri a caccia del riscatto verso gli Europei : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida amichevole di calcio tra Italia e Germania Under 21: stasera alle ore 18.30 a Reggio Emilia gli azzurrini di Gigi Di Biagio proseguono nel loro percorso verso gli Europei di categoria del 2019 che giocheranno in casa. Questa contro i pari età tedeschi è certamente una delle sfide più probanti, assieme a quella persa con l’Inghilterra, tra quelle affrontate negli ultimi mesi dai nostri ...