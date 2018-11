Una sonda per la diagnosi del tumore della prostata

È finita la l Una di miele tra i francesi e Brigitte Macron. Un sondaggio impietoso : Nelle ultime settimane la première dame francese è spesso finita al centro della cronaca rosa. In una biografia non autorizzata 'Mimi', centrata sulla 'regina' dei paparazzi Michèle Marchand, ...

Il mistero di Oumuamua - il primo asteroide interstellare noto che alcuni ipotizzano sia Una sonda aliena : Si chiama ' Oumuamua , o 2017 U1 ed è il primo asteroide interstellare mai scoperto prima. Ora, è al centro di alcuni studi fatti dalla Harvard University e dal dipartimento di Fisica e Astronomia dell'università di Tel Aviv. Oumuamua non sarebbe una cometa, come inizialmente ipotizzato, e alcuni son convinti si tratti di una sonda aliena .Scoperto il 18 ottobre del 2017 e rinominato poi ' Oumuamua , che in lingua hawaiana ...

Sicilia - esonda il fiume Milicia e travolge Una villa abusiva : 9 vittime. 12 in tutta la Regione : La furia dell'acqua ha cancellato due famiglie a Calsteldaccia, in provincia di Palermo.'Tutto il territorio della zona è devastato dall'abusivismo' denunciano ora i sindaci. L'ultimo esposto un anno ...

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Milicia. 9 morti a Casteldaccia : “ Una tragedia immane. Mai visto niente di simile” : L’acqua e il fango prove niente dal fiume Milicia hanno sfondato i vetri della villetta di Casteldaccia dove nella notte sono morte nove persone, tra cui due bambini. E’ quanto raccontano i soccorritori che sono intervenuti subito dopo la tragedia nell’abitazione che si trova a poche centinaia di metri dal fiume esonda to. “Non c’è stato il tempo per salvarsi – dicono – Una sola persona è riuscita a salvarsi solo perché è ...

Maltempo - esonda un fiume vicino a Palermo e inghiotte Una villa : 9 morti. Una vittima a Vicari - due nell’Agrigentino : È successo tutto in pochi secondi, dopo l’ora di cena. Il fiume che esonda , l’acqua e il fango che raggiungono la villa al confine tra i comuni di Alta villa Milicia e Casteldaccia, sfondano i vetri dell’abitazione e la travolgono facendo 9 morti e distruggendo così due famiglie. Il Maltempo flagella la provincia di Palermo , dove si conta anche una decima vittima a Vicari . Mentre altre due persone sono decedute in ...

Sondaggio Ipsos - per il Governo è ancora lUna di miele. Lega al massimo storico - stacca di 6 punti M5S - di 18 il Pd : Il Governo tiene, ma i rapporti di forza interni alla coalizione si sbilanciano sempre di più. Secondo l'ultimo Sondaggio condotto da Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera, il 57% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'esecutivo, come nella rilevazione del mese precedente, mentre le valutazioni negative salgono di poco, dal 32 al 33 per cento e l'indice di gradimento flette di un punto, passando da 64 a 63.Il consenso per il ...