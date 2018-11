Un best-buy il prossimo Huawei P Smart 2019? Dettagli estetici e tecnici

Recensione di D-Link DCS-8525LH : la telecamera di sorveglianza best-buy del momento : D-Link è un’azienda rinomata per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, in particolare nel settore della domotica. Questa volta abbiamo messo le mani sulla telecamera per interni Full HD Pan & Tilt DCS-8525LH, la leggi di più...

XIAOMI REDMI NOTE 6 PRO Recensione : best-BUY - ma attenti al notch : XIAOMI REDMI NOTE 6 Pro è un telefono che non ha bisogno di presentazioni: con la sua presenza ufficiale nel nostro paese, l’azienda cinese è apprezzata sia dagli entusiasti della tecnologia che dai neofiti, proponendo leggi di più...

Lenovo Z5 : Tra i migliori best buy 2018 sotto le 300 euro : Con l’acquisizione di Motorola, venduta qualche anno fa da Google e con un impegno crescente nel settore smartphone, Lenovo è riuscita a lanciare vari modelli molto interessanti, tra cui il recente Lenovo Z5, presentato a Giugno 2018, con un prezzo inferiore ai 300 euro (circa € 280) e con caratteristiche hardware molto interessanti, che lo pongono […] Lenovo Z5: Tra i migliori best buy 2018 sotto le 300 euro

best buy vende accidentalmente il nuovo ed inedito Google Chromecast : Pare che le sorprese che Google ci stesse tenendo nascoste non riguardassero unicamente i suoi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL. Un asso nella manica del tutto inatteso era proprio questo Google Chromecast, protagonista leggi di più...

Un nuovo Chromecast sarebbe già in vendita da bestBuy prima della presentazione : A quanto pare la nuova generazione di Google Chromecast sarebbe già in vendita in alcuni punti vendita BestBuy, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla presentazione. L'articolo Un nuovo Chromecast sarebbe già in vendita da BestBuy prima della presentazione proviene da TuttoAndroid.