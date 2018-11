: Uffici giudiziari attaccati da hacker - NotizieIN : Uffici giudiziari attaccati da hacker - Cyber_Feed : • Cyber News • #Uffici giudiziari attaccati da hacker - TelevideoRai101 : Uffici giudiziari attaccati da hacker -

Il 13 novembre scorso sono stati registrati attacchia circa 3mila tra soggetti pubblici e privati tra cui le Pec di tanti magistrati, bloccando i servizi informatici deglidei distretti di Corte d'Appello in tutta Italia. Per il Dipartimento informazioni per la sicurezza la situazione è "sotto controllo" ma l'episodio è "allarmante, dal momento che l'attacco ha interessato infrastrutture considerate sicure". Riunione dell'organismo competente per valutare situazioni crisi cibernetiche.(Di lunedì 19 novembre 2018)