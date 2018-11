Uccise tre familiari avvelenandoli con il tallio | assolto per infermità mentale

Monza - Uccise tre parenti avvelenandoli con il tallio : Mattia Del Zotto assolto per infermità mentale : Il 28enne di Nova Milanese aveva provato ad avvelenare nove persone. Il giudice ha stabilito che dovrà passare 10 anni in un ospedale psichiatrico giudiziario

Uccise la figlioletta 12enne mentre dormiva : ergastolo per Roberto Russo : Roberto Russo, l'uomo che nel 2014 Uccise nel sonno la figlioletta 12enne Laura, ferendo gravemente anche la sorellina maggiore, è stato condannato all'ergastolo dai giudici della Corte d'Appello di Catania. Il verdetto ha confermato la sentenza di primo grado. Secondo i giudici Russo intendeva uccidere i figli e poi uccidersi, per punire la moglie Giovanna. Quella notte fu fermato dai due figli maggiori.Continua a leggere

Delitto Preti - trent'anni di carcere al biellese che Uccise la fidanzata Erika in vacanza : Accolta in toto la richiesta della pubblica accusa. I genitori della vittima: "Riconosciuta la responsabilità di Dimitri, siamo soddisfatti"

Sardegna - Uccise la fidanzata Erika Preti mentre erano in vacanza : condannato a 30 anni di carcere : Dopo tre ore di camera di consiglio, il gup del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ha stabilito una condanna a 30 anni di carcere per Dimitri Fricano, il giovane di Biella reo confesso dell’omicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una villetta di San Teodoro, dove la coppia era in vacanza. Una sentenza che accoglie la richiesta fatta dal pm Riccardo Belfiori, che aveva chiesto appunto il massimo della pena consentita ...

India - 60 persone Uccise da treno in corsa/ Ultime notizie - strage nel Punjab : guardavano i fuochi d’artificio : India, 60 persone uccise da treno in corsa. Ultime notizie, strage nel Punjab: guardavano i fuochi d’artificio quando due convogli sono passati uccidendoli(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:46:00 GMT)

Costretta a sposarsi a 15 anni - Uccise il marito : è stata giustiziata quest'oggi : Nella stessa nota viene fatto notare come l' Iran sia l'unico Paese al mondo in cui vengono comminate condanne a morte ai danni di minorenni al momento del reato, quindi in conclusione si legge: 'L'...

Uccise il marito che era stata costretta a sposare da bambina : condannata a morte : Zeinab Sekaanvand Uccise nel 2011 l'uomo che era stata costretta a sposare. Per questo è stata condannata a morte.Continua a leggere