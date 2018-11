Uccise con tallio 3 parenti | assolto per vizio totale di mente

Mattia Del Zotto - l’uomo che nel 2017 Uccise tre persone avvelenandole con il tallio - è stato assolto perché “incapace di intendere e di volere” : Mattia Del Zotto, il 28enne che nel 2017 uccise tre persone avvelenandole con il tallio, è stato assolto perché “incapace di intendere e di volere”. Del Zotto aveva avvelenato in tutto nove persone – tutti suoi parenti che vivevano dalle

Femminicidi in Italia nel 2018 : secondo la Polizia sono 94 le donne in Uccise in 9 mesi - 32 i femminicidi - : Stando ai dati diffusi, sono in calo tutti i reati legati alla violenza di genere: maltrattamenti in famiglia, stalking, percosse, violenze sessuali. Allo stesso tempo, aumentano le segnalazioni di ...

Stupri in Congo : “Mi hanno violentato - poi è toccato alle mie figlie e le hanno Uccise” : Nella Repubblica Democratica del Congo le violenze sessuali hanno distrutto la vita di donne, uomini e bambini. Da maggio 2017 a settembre di quest’anno, nella provincia del Kasai Centrale sono state 2.600 le vittime di abusi sessuali, denuncia Medici senza Frontiere. Le testimonianze raccolte dall'Ong rivelano tutto l’orrore degli Stupri compiuti dai gruppi armati.Continua a leggere

Uccise con il gas centinaia di ebrei - oggi inizia il processo per uno degli ultimi nazisti : Johann Rehbogen, un’ex guardiano delle SS in un campo di concentramento nazista, rischia fino a 15 anni di carcere. Il processo contro l’uomo, di 94 anni, inizia oggi davanti alla corte di Münster, in Germania. Rehbogen è accusato di complicità nella morte di diverse centinaia di ebrei avvenuta nel lager di Stutthof, costruito nel 1939 vicino a quella che allora era la città libera di Danzica, ora Gdansk in Polonia. Secondo l’accusa, ...

La tv di stato egiziana dice che sono state Uccise 19 persone accusate dell’attentato contro i cristiani copti del 2 novembre : La tv di stato egiziana ha detto che la polizia ha ucciso 19 jihadisti che ritiene essere i responsabili dell’attacco del 2 novembre contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani copti a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto. Nell’attacco

Almeno 7 persone sono state Uccise in un attacco contro cristiani copti a sud del Cairo - in Egitto : La chiesta copta egiziana ha detto che uomini armati hanno sparato contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto: nell’attacco sono state uccise Almeno sette persone. BREAKING: Egypt's coptic Church says gunmen opened The post Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro cristiani copti a sud del Cairo, in Egitto appeared first on Il Post.

Uccise l'uomo che la stuprò e minacciò sua figlia : condannata a dieci anni : È stata condannata a 10 anni di reclusione la donna che Uccise brutalmente l'uomo che l'aveva stuprata a Capalba, in Australia. Roxanne Eka Peters , 35 anni, accoltellò al cuore e ai genitali il ...

Uccise fidanzata - condannato a 30 anni : 20.48 E' stato condannato a 30 anni di reclusione il giovane di Biella,reo confesso dell'omicidio della fidanzata,uccisa in Sardegna nel giugno 2017, dove la coppia era in vacanza. Lo ha deciso il Giudice dell'udienza preliminare di Nuoro, dopo 3 ore di camera di Consiglio. Il procedimento si è svolto con rito abbreviato, che prevede lo sconto di pena. I genitori della ragazza si dicono "soddisfatti,perché è stata riconosciuta la piena ...

Uccise la fidanzata in Sardegna - Dimitri Fricano condannato a 30 anni : Disse che erano stati alcuni sconosciuti rapinatori, incappucciati e spietatissimi, che volevano portarsi via un orologio e pochi soldi. Invece era stato lui: in preda a un raptus, alla fine di un litigio banale, a scagliarsi contro la fidanzata e a ucciderla. Dimitri Fricano negò per un mese e poi alla fine raccontò fino in fondo la verità: Erika ...