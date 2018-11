Tutti cantano Cristina D' Avena | fatina rock che sogna Jovanotti

Cristina D’Avena torna in tv e con un nuovo album. “Duets forever – Tutti cantano Cristina” : Cristina D’Avena ri torna con un nuovo album composto da brani delle famose sigle dei cartoni animati, che l’hanno resa così famosa e amata da grandi e piccini. Oltre a questo è attualmente impegnata in tv come giudice de’ Lo Zecchino d’oro 2018. Cristina D’Avena pubblica un nuovo disco: “Duets forever - Tutti cantano Cristina ” Lei è la regina delle sigle dei cartoni animati, quelli degli anni 80 che piacciano tanto ai ...

Tracklist di Duets Forever – Tutti cantano Cristina : le sigle e i duetti - da Elisa ad Alessandra Amoroso e The Kolors : Nella Tracklisti di Duets Forever - Tutti cantano Cristina, 16 canzoni delle sigle dei cartoni animati in duetto con 16 big della musica italiana. Cristina D’Avena ha svelato i 16 cantanti che hanno duettato con lei in famose sigle dei cartoni animati contenute nel suo nuovo progetto Duets Forever – Tutti cantano Cristina, in uscita il 23 novembre. L'album è disponibile per il preorder su Amazon e su Tutti gli store digitali dal 2 novembre e ...