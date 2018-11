Turchia-Svezia | Berg shock | L' arbitro mi ha promesso due rigori

Turchia-Svezia - bufera sull’arbitro della gara : “ci ha promesso due rigori” : Turchia-Svezia, le rivelazioni del centravanti svedese Berg hanno fatto infuriare la Nazionale turca che adesso minaccia denunce Turchia-Svezia è una gara destinata a far discutere a lungo. La Svezia ha vinto in trasferta per 1-0, grazie ad un calcio di rigore che ha scatenato il caos. Passando ai fatti, ecco quanto accaduto. Il direttore di gara nel primo tempo ha negato un penalty a Berg, centravanti svedese, il quale ha rivelato ad ...

Nations League : Serbia ok nel derby con Montenegro - la Svezia manda in C la Turchia : Verdetti rinviati negli altri match di Nations League . La Serbia batte 2-1 Montenegro , ma la vittoria della Romania , 3-0 alla Lituania, rimanda tutto all'ultima giornata per la promozione in Lega B.

Nations League 2019 - non solo Portogallo-Italia. Rimonta della Turchia in Svezia - Serbia-Romania 2-2. I risultati di oggi (10 settembre) : Non solo Portogallo-Italia 1-0 nella serata dedicata alla Nations League 2018-2019 di calcio, anche se non si sono giocate altre partite della League A. Nella Serie B pirotecnica vittoria della Turchia in Rimonta contro la Svezia (2-3). A Stoccolma gli scandinavi volano sul 2-0 grazie alle reti di Thelin al 35′ e di Claesson al 49′, ma a quel punto si scatenano gli anatolici: il milanista Calhanoglu accorcia le distanze con uno dei ...