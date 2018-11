Tumore al seno | dal congresso AIOM nuove conferme sull' efficacia di Oncotype DX®

Tumore al seno : “allodole” o “civette”? Alcune donne sono meno a rischio : Uno studio presentato durante la conferenza sul cancro che si chiude oggi a Glasgow ha rilevato che le donne che si svegliano presto al mattino (le “allodole“) e non fanno le ore piccole, sono più protette dal cancro al seno e incorrono in un rischio di ammalarsi di questo Tumore del 40% inferiore rispetto alle donne che si svegliano e vanno a letto tardi (le “civette“). La ricerca dell’università di Bristol si è ...

Tumore del seno : l’87% delle donne sconfigge la malattia : Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del Tumore della mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per Tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto ...

Cerco nel sangue la resistenza del Tumore al seno - : ... non solo per la curiosità che nasce dal sapere ma soprattutto per l'apertura mentale che ti permette di avere la scienza, e mi sono iscritta a Biotecnologie'. Dove ti vedi fra dieci anni? In ...

ROMA - Domenica 28 ottobre pedaliamo insieme per la lotta contro il Tumore al seno : ... documento , Gli obiettivi specifici della manifestazione sono: richiamare l'attenzione della popolazione sul tema dell'importanza dello sport e di un'alimentazione sana per la prevenzione del ...

Tumore al seno : troppi grassi nella dieta aumentano le recidive : troppi grassi nella dieta aumentano il rischio di recidive per il Tumore al seno. Si tratta di uno dei risultati più importanti emersi nel corso del convegno Carcinoma mammario, traguardi raggiunti e le nuove sfide, che si è tenuto a Roma. Secondo gli ultimi dati oggi circa l’87% delle donne riesce a sconfiggere la malattia, nonostante ciò è necessaria una particolare attenzione allo stile di vita. Alcune ricerche infatti dimostrano che ...

Tumore al seno - la donna salvata dalle fusa della sua gatta : Era sempre stata refrattaria alle coccole la gatta di Angela Tinning, ma poi, d’improvviso, sembrò aprirsi al contatto con la padrona, cercando sempre più spesso le sue attenzioni e adagiandosi con incredibile frequenza sul suo petto, lì dove Angela, ogni volta in cui l’animale premeva con le zampe,

Sassari : una giornata per la prevenzione del Tumore al seno : Un’intera giornata dedicata alla visite di controllo per la prevenzione del tumore al seno. È l’iniziativa che la senologia multidisciplinare aziendale coordinata dell’Aou di Sassari realizzerà il 30 ottobre in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella. Le donne senza limiti di età, sintomatiche e asintomatiche, che lunedì telefoneranno allo 079 22.84.34 saranno inserite in un ...

Tumore al seno : l’importanza della dieta - ecco gli alimenti che aumentano il rischio di recidiva : Una dieta troppo ricca di grassi aumenta fino al 24% il rischio di recidiva del Tumore della mammella. È dimostrato il ruolo degli stili di vita sani nella cosiddetta prevenzione terziaria, che mira a evitare il ritorno della malattia. Bastano 150 minuti di attività fisica a settimana (ad esempio camminata veloce o giardinaggio) per ridurre del 25% la mortalità per Tumore della mammella nelle pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi rispetto ...

Tumore al seno triplo negativo : l'immunoterapia funziona - : Laureato in Biologia presso l'Università Bicocca di Milano - con specializzazione in Genetica conseguita presso l'Università Diderot di Parigi - ha un master in Comunicazione della Scienza. Collabora ...

Nanosistemi : un bisturi molecolare per il Tumore al seno - : Gli scienziati dovrebbero imparare a essere più presenti nella vita dei cittadini, rendendoli partecipi dei progressi della scienza e cercando di dialogare in maniera semplice e diretta'. Se potessi ...

Napoli : scoperto un farmaco per l'osteoporosi che riduce le possibilità di Tumore al seno : Una notizia [VIDEO]che senz'altro potrebbe avere conseguenze importanti per quanto riguarda la cura dei tumori al seno si deve ad una scoperta rilevante effettuata dall'Istituto dei Tumori di Napoli. Precisamente, un farmaco che viene utilizzato per curare l'osteoporosi processo di rarefazione e indebolimento delle ossa, dovuto a decalcificazione e mobilizzazione dei sali di calcio, abbinato al blocco della produzione degli estrogeni, rende ...