ilfattoquotidiano

: 'Elio Germano è uno dei più grandi attori italiani' Pippo Baudo su Elio Germano, in uscita con il film Troppa Grazi… - chetempochefa : 'Elio Germano è uno dei più grandi attori italiani' Pippo Baudo su Elio Germano, in uscita con il film Troppa Grazi… - FQMagazineit : Troppa Grazia, da Cannes la commedia garbata e surreale (dal taglio ambientalista) di Gianni Zanasi - Cascavel47 : Troppa Grazia, da Cannes la commedia garbata e surreale (dal taglio ambientalista) di Gianni Zanasi… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) “Se fosse apparso un UFO, o Batman, sarebbe stato più cool ma anche più normale. Ma la Madonna… quella no, quella è la magia infantile, quella è la nostra identità”., il nuovo film di Gianni Zanasi in uscita il 22 novembre dopo la premiere alla Quinzaine des Realisateurs di, profuma di attualità a discapito degli immaginari antichi di cui si fa portatore. Perché l’apparizione mariana che sconvolge la vita della povera geometra Lucia (Alba Rohrwacher), madre di una bimba e separanda dal compagno (Elio Germano), ha un peso specifico ben diverso da tutta la cinematografia classica sulla religione e i suoi eventi soprannaturali: “La Madonna, per tutti noi – dicono in coro regista e attori – è quel momento in cui ci fermiamo e stiamo ad ascoltare, e quindi è un momento divenuto rarissimo nella nostra quotidianità frenetica”. Parole sante, “perché – dice Germano – ...