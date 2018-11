Tria | Governo Italia forte | chi attacca è in difficoltà

Manovra - Tria : 'Il programma di governo non cambia ma dialoghiamo' : Al termine dell'Eurogruppo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha spiegato le intenzioni dell'Italia in merito alla Manovra finanziaria: "Il programma del governo non cambia ma c'è la volontà di discutere". Tria ha poi aggiunto: "Penso ...

Manovra - Tria : "Il programma di governo non cambia - spero in dialogo con Ue" : ... c'è l'idea che le politiche espansive si debbano fare solo in recessione, ma io ritengo che quando si è in recessione ormai è troppo tardi", ha detto ministro dell'Economia. "spero che lo spread tra ...

Le grandi opere e il monito degli indusTriali al Governo : E dopo le “madamin”, saranno gli industriali a dire “sì Tav”. L'assemblea generale di Confindustria - che lunedì 3 dicembre, assieme ad altre organizzazioni imprenditoriali, si riunirà...

Le grandi opere e il monito degli indusTriali al Governo : È, infatti, il segnale della compattezza della confederazione e di tutto il mondo produttivo a difesa di un'opera, la Tav Torino-Lione, la cui utilità strategica non riguarda solo il Piemonte, ma il ...

Mafia nigeriana - “in paTria protetta dal governo. E i politici la usano per battere gli avversari alle elezioni” : La Mafia nigeriana si espande in Italia, come racconta ai pm di Palermo il pentito Austine Johnbull, i cui verbali sono pubblicati in esclusiva su Fq Millennium, il mensile diretto da Peter Gomez, attualmente in edicola. Ma come operano le gang, detti “culti” dalle loro origini nelle università della Nigeria negli anni Settanta, in patria e nel resto del mondo, dove secondo l’Fbi sono presenti in ottanta paesi e stanno ...

Manovra - AusTria e Olanda contro l’Italia : «Delusi - via alla procedura di infrazione» Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle Finanze Austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»

Non solo AusTria e Olanda - l'offensiva tedesca contro il Governo : "La Bce lasci che i mercati castighino l'Italia" : L'attenzione si è destata improvvisamente ancor prima che la lettera di risposta del Governo italiano venisse recapitata all'indirizzo della Commissione Europea. Nell'arco di 24 ore il principale quotidiano finanziario del Paese, i capo-economisti delle maggiori banche tedesche, il presidente della Banca centrale e - seppur con il bon ton suggerito dall'opportunità diplomatica - la cancelliera federale hanno espresso, all'unisono, ...

Manovra - AusTria e Olanda contro l’Italia : «Delusi - via alla procedura di infrazione» Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle finanze Austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»

Tutti contro la manovra dell’Italia L’AusTria chiede procedura di infrazione Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle finanze austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»

La manovra non cambia. Il governo sfida la Ue : "Noi non arreTriamo" : ... l'esecutivo decide di tracciare una linea molto netta: l'intera impalcatura della legge di Bilancio e l'azione politica non cambieranno di una virgola. 'Ci impegniamo a mantenere il 2,4% di deficit -...

[L'analisi] Da Bankitalia alla Corte dei Conti - dai sindacati a ConfindusTria : tutti contro il governo e la "manovra del popolo" : Non è mai un coro di consensi. C'è sempre chi approva e chi smonta, favorevoli e contrari, un po' e un po'. Per questo le audizioni dei tecnici nelle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla ...

Manora - Istat : a rischio l'obiettivo di crescita del governo. Produzione indusTriale in calo : l'obiettivo di una crescita del pil dell'1,2% per quest'anno fissato dal governo è a rischio. Lo dice l'Istat. «In termini meccanici sarebbe necessaria una variazione...

Manovra - vertice di governo a Palazzo Chigi - Tria non partecipa : previsto per questa mattina a Palazzo Chigi un vertice di governo per fare il punto sulla Manovra, al quale però non parteciperà il ministro dell'Economia Giovanni Tria, secondo quanto riferiscono tre fonti governative.

Il governo ucraino dona al paTriarca di Costantinopoli la più bella chiesa di Kiev : La spaccatura religiosa era stata incoraggiata dalla politica ucraina. 'E' una vittoria del bene sul male, della luce sul buio', aveva dichiarato il presidente ucraino Poroshenko, salutando l'evento ...