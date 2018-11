Tria | Deficit al 2 | 4% tra i più bassi della storia

Giovanni Tria difende la manovra : "Il deficit era necessario" : "Il programmo del governo non cambia ma c'è la volontà di discutere": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, al termine dell'Eurogruppo. "Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema", ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve "tener presente" che "si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana". Anzi, in questo contesto, "l'Italia ...

Manovra 2019 - Tria all’Europa : il deficit al 2 - 4 non si tocca. La risposta : La Manovra 2019 andrà avanti così: questo il succo della lettera che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha inviato alla Commissione europea. Lo ha fatto entro i termini richiesti con la versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019 insieme a una lettera di accompagnamento che ne illustra strategia e contenuti. Il nuovo DPB è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Inviato anche il ...

Ue : deficit al 2 - 9% nel 2019 - oltre il 3% nel '20Tria : analisi parziale ma il dialogo prosegue : Bruxelles cita "il significativo incremento della spesa pubblica" con l'introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni. Il ministro non gradisce. E il premier rincara la dose: "La previsioni di Bruxelles sottovalutano l'impatto manovra"

MEF - Giovanni Tria : 'Avrei preferito un livello di deficit/PIL più basso per la manovra' : Ospite della Giornata dell'ottimismo, organizzata dal quotidiano 'Il Foglio', Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha espresso le sue opinioni e valutazioni a proposito della manovra finanziaria [VIDEO], soffermandosi in particolare sui problemi interni e sugli scenari futuri dell'Unione Europea. Intervistato da Claudio Cerasa, egli ha ammesso: E' chiaro che si poteva puntare ad un livello di deficit/PIL più basso, questo lo avrei preferito ...

Tria - è Grande Depressione - deficit giusto : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Giornata del Risparmio, sottolineando anche che lo spread "non è giustificato" se si guarda ai fondamentali dell'economia italiana. ...

Tria difende la legge di bilancio : “Il costo del deficit è sostenibile e responsabile” : Per il ministro dell'Economia Giovanni Tria la manovra non si cambia, nonostante i rilievi della Commissione Ue. Per il titolare di via XX settembre sforare il deficit è necessario, nonché "sostenibile e responsabile". "Il costo del deficit ci consente come sistema Paese di affrontare i prossimi anni con la certezza che ridurremo il rapporto debito-Pil e con una maggiore fiducia nella nostra capacità di creare benessere e stabilità attraverso la ...