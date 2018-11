Tremonti contro i burocrati europei | ' Fanno pena | non hanno comprensione della realtà'

Blastingnews

(Di lunedì 19 novembre 2018) Intervistato da Daniele Capezzone per il nuovo quotidiano 'La Verità', l'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze di tutti i governi presieduti da Silvio Berlusconi, Giulio, ha discusso delle contraddizioni e degli errori commessi a suo dire in questi anni dall'Unione Europea, soffermandosi anche sull'operato e sugli atteggiamenti, talvolta intransigenti, da parte degli attuali leader. A proposito di quei fattori di fortissimo impatto che giustificano la situazione attuale, l'economista ha spiegato: "Ne evidenzierei quattro. Il primo è la globalizzazione. Non è stata l'Europa ad entrare nella globalizzazione, ma viceversa, trovandola totalmente impreparata. Tra l'altro, questi signoriignorato le migrazioni. Il secondo è l’allargamento dissennato e accelerato dell'Unione Europea. Aumentando il numero ha complicato i meccanismi, trasformandola da corpus economico ...