Tregua nel governo sul piano rifiuti Conte | Soluzione condivisa

Successo senza Tregua del Circo David Orfei ad Affi nel veronese : Grandioso ed accogliente, è lo chapiteau del Circo David Orfei, con artisti di caratura internazionale, premiati al Festival di Mosca,

Sulla prescrizione una Tregua piena di sospetti. Salvini e Di Maio concordi soprattutto nel non far saltare il banco : Immaginatela al ralenti, come fosse la scena madre del Divo di Paolo Sorrentino. Matteo Salvini, Giulia Bongiorno e Riccardo Molinari solcano i corridoi di Palazzo Chigi. Sono decisi: "La riforma della prescrizione così com'è non passa". Entrano nella sala dove ad attenderli ci sono Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede. Un vertice atteso per quasi quarantott'ore. Che inizia nel gelo di due posizioni totalmente ...

Segnali di Tregua sul rischio Italia Nell'ultimo mese giù i tassi a breve : Non va dimenticato infatti che l'Italia non è solo debito, ma rappresenta la nona economia mondiale in termini di Pil nominale e quasi il 30% del Prodotto lordo europeo: un default non è certamente ...

Nessuna Tregua dal maltempo nel weekend - rischio nubifragi : Roma, 2 nov., askanews, - Non darà tregua neppure nel weekend l'ondata di maltempo che sta investendo il Belpaese. Il vortice di bassa pressione che si è formato in seguito al passaggio della ...

Nessuna Tregua dal maltempo nel weekend - rischio nubifragi : Roma, 2 nov., askanews, - Non darà tregua neppure nel weekend l'ondata di maltempo che sta investendo il Belpaese. Il vortice di bassa pressione che si è formato in seguito al passaggio della ...

Maltempo senza Tregua nel Bellunese. Sicilia - la statale è un fiume di fango : Maltempo senza tregua. Dopo i 13 morti registrati nei giorni scorsi, ieri altre quattro persone sono rimaste vittime delle intemperie, in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige . La situazione oggi è ...

Maltempo non dà Tregua nel bellunese - Zaia : 'Siamo in ginocchio' : Una frana in provincia di Belluno isola diversi comuni. Interrotta la strada regionale 203. Governatore della Liguria Toti chiede di 'sospendere tasse e mutui ai danneggiati'. Disagi anche in Sicilia -...

Maltempo senza Tregua - frana nel Bellunese. Paesi isolati : Maltempo senza tregua. Dopo i 13 morti registrati nei giorni scorsi, ieri altre quattro persone sono rimaste vittime delle intemperie, in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige . La situazione oggi è ...

Maltempo non dà Tregua nel bellunese - Zaia : 'Situazione critica' : Una frana in provincia di Belluno isola diversi comuni. Interrotta la strada regionale 203. Governatore della Liguria Toti chiede di 'sospendere tasse e mutui ai danneggiati'. Disagi anche in Sicilia -...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl Fisco - Tregua armata nel governo : E' tregua armata, ma sempre una tregua, all'interno del governo Conte, mentre i due partiti di maggioranza si apprestano a risolvere la controversa parte del comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale che M5s non può proprio digerire. E cioè lo scudo penale per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Sotto i riflettori c'è la cosidetta 'dichiarazione integrativa' dei redditi. Prima ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl Fisco - Tregua armata nel governo : Abbiamo il diritto e dovere di andare d'accordo, io condizioni non ne pongo, visto che gli altri sono molto attenti giustamente come lo sono io". Dal Forum Coldiretti, Matteo Salvini torna a parlare dei recenti problemi nella maggioranza dopo le incomprensioni con Di Maio sul dl fiscale stemperando i toni e offrendo una tregua 'armata', ma pur sempre tregua, al M5S Segui su affaritaliani.it

Tregua armata nel governo "Chiederò una copia del decreto" : Abbiamo il diritto e dovere di andare d'accordo, io condizioni non ne pongo, visto che gli altri sono molto attenti giustamente come lo sono io". Dal Forum Coldiretti, Matteo Salvini torna a parlare dei recenti problemi nella maggioranza dopo le incomprensioni con Di Maio sul dl fiscale stemperando i toni e offrendo una Tregua 'armata', ma pur sempre Tregua, al M5S Segui su affaritaliani.it

Raggi : no Tregua a chi vive nell’illegalità - non ci fermeremo : Roma – “Questa mattina abbiamo sgomberato un’altra casa popolare abusivamente occupata a Ostia. Ancora una volta abitata da persone appartenenti al clan Spada. Vi vivevano la compagna e i figli di Silvano Spada, mentre quest’ultimo e’ attualmente agli arresti in carcere. In sua assenza, i familiari hanno continuato indisturbati a occupare l’abitazione. Una situazione inaccettabile, alla quale abbiamo messo ...

Ostia - sgomberata un’altra casa popolare occupata dagli Spada. Sindaca Raggi : “Niente Tregua a chi vive nell’illegalità” : “Abbiamo sgomberato un’altra casa popolare abusivamente occupata a Ostia. Ancora una volta abitata da persone appartenenti al clan Spada”. A dare l’annuncio della nuova operazione della polizia nel X municipio è la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un post su Facebook. “Dopo anni di immobilismo, dall’inizio del nostro mandato stiamo controllando le case popolari occupate senza titolo, per liberarle e ...