Toyota - A Los Angeles debuttano le Avalon e Camry TRD

(Di lunedì 19 novembre 2018) Laevolve la gamma delle berline destinate al mercato americano presentando lae laTRD. Le due versioni sportive debutteranno al Salone di Los(dal 30 novembre al 9 dicembre) e sono state curate dalRacing Development seguendo l'esempio dei modelli analoghi già disponibili nel settore delle Suv e dei pick-up.V6 di serie, assetto rivoluzionato. Per dare vita a queste versioni laha scelto come base di partenza gli allestimenti SE dellee XSE della, dotati del propulsore V6 3.5 aspirato da 301 CV con cambio automatico a otto marce. L'unica modifica al powertrain è l'adozione di un impianto di scarico sportivo con doppia uscita posteriore. L'assetto è stato invece completamente rivisto per esaltare il piacere di guida: per questo motivo sono state scelte molle ribassate, ammortizzatori con nuova taratura, ...