Totti | dopo il libro arriva la serie tv?

Roma - dopo due anni i giallorossi di nuovo all'Olimpico alle 15 : l'ultima volta segnò Totti : Bentornato Olimpico, e bentornato alla 15. La Roma torna a giocare in casa una partita alle 3 di pomeriggio dopo più di due anni. Nell'utimo confronto - proprio contro la Sampdoria , prossimo ...

Totti e la matrioshka della 'pace familiare' - dopo le rivelazioni di Corona - : ... la moglie Ilary Blasi e i tre figli, ed è stata regalata al 'capitano' al ristorante Balzi Rossi, nel corso dell'apertura della sede moscovita della GLS, Global Leader in Sport, partner strategico &...

Dopo la sfuriata al GF Vip Fabrizio Corona ci ripensa - il post su Totti spiazza : “ti stimo capitano” : Fabrizio Corona fa marcia indietro Dopo la lite scoppiata al Grande Fratello Vip contro Ilary Blasi e Francesco Totti: a seguito della clamorosa sfuriata l’ex re dei paparazzi ribadisce la sua stima per l’ex calciatore Fabrizio Corona Dopo aver dato spettacolo qualche puntata fa al Grande Fratello Vip (VEDI QUI), torna a parlare di Francesco Totti. Questa volta però l’ex re dei paparazzi non lo fa per ribadire la sua ...

Grande Fratello Vip - Corona dopo aver insultato Totti fa marcia indietro : "Sei un grande" : L'ex re dei paparazzi, dopo la lite con Ilary Blasi aveva dato dell'analfabeta al capitano della Roma. Oggi arriva invece l'elogio.

Dopo Sarri anche Totti entra nella Treccani : ecco il neologismo ‘Tottilatria’ : E’ stato uno dei calciatori italiani più forti, adesso Francesco Totti si candida ad essere protagonista anche come dirigente. Nelle ultime ore è arrivato un importante riconoscimento che riguarda l’ex calciatore della Roma, la Treccani fra i neologismi della settimana ha inserito fra i neologismi della settimana la parola ‘Tottilatria’. “Un capitano c’è solo un capitano. Così cantano i seguaci di Francesco ...

Fabrizio Corona dopo la lite con la Blasi insulta Totti : Non sembra proprio riuscire a fermarsi Fabrizio Corona dopo la furiosa lite con Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip. Fabrizio Corona subito dopo il suo intervento in trasmissione, ha iniziato a insultare Ilary Blasi e Francesco Totti su “Instagram”, accusando la conduttrice di avergli abbassato il microfono e di essere raccomandata. Fabrizio Corona ha insultato anche Francesco Totti dicendo che non sa mettere insieme due parole in ...

Flavia Vento : il commento sul flirt con Totti dopo la lite Corona-Blasi : Ilary Blasi e Fabrizio Corona, lite al GF Vip: il commento di Flavia Vento Da ben 13 anni Ilary Blasi e Fabrizio Corona avevano un conto in sospeso e nella sesta puntata serale del Grande Fratello Vip di giovedì 26 ottobre sono volate parole di fuoco. Dalla lite si è capito che i due protagonisti hanno parlato di un presunto tradimento. Nel 2005, un mese prima delle nozze di Ilary Blasi con Francesco Totti, la conduttrice era incinta del ...

Corona insulta Totti - l'ex re dei paparazzi scatenato dopo il litigio con Ilary Blasi : «Non sa parlare» : Non sembra riuscire a fermarsi Fabrizio Corona. La rabbia che si è impossessato di lui dopo la furiosa lite con Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip. Fabrizio Corona, subito dopo il...

Roma : dopodomani inizia mostra dedicata a Francesco Totti : Roma – Il 26 ottobre, presso la Dolce Vita Gallery, a Roma, verra’ inaugurata la mostra ‘Francesco, il calciatore’ un percorso fotografico di 70 immagini che ripercorrono i 25 anni di carriera calcistica di Francesco Totti. Le foto – realizzate da Maurizio Panzariello, grande fotografo sportivo italiano – vogliono essere un tributo al calciatore, quello sul campo, quello dei dribbling, dei colpi di tacco e dei ...

“Tutta la verità!”. Francesco Totti e Flavia Vento : come è andata veramente. La confessione (dopo anni) : Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più chiacchierate dello show-business italiano. come dimenticare il grande e pomposo matrimonio che misero in piedi nel 2005? Roba che Fedez e Chiara Ferragni, in confronto, possono considerarsi dilettanti. Eppure quei giorni pre-matrimoniali furono alquanto turbolenti all’interno di casa Totti. Colpa di un presunto tradimento del Pupone con Flavia Vento: una storia diventata celebre ...

Francesco Totti "rimprovera" il figlio dopo il gesto di fair play : "Io avrei segnato - poi…" : 'Io gli ho detto 'non sei mio figlio'. Io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere…' . Francesco Totti scherza così, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno, sul gesto di fair ...

