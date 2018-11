Torino | cibi scaduti ed escrementi di topi | multa da 28mila euro allo storico bar Norman

Torino irriconoscibile all’avvio - il Parma ne approfitta : grande prestazione dei gialloblù all’Olimpico : Il Parma fa la voce grossa contro il Torino, la squadra di D’Aversa vince in trasferta grazie ai gol di Gervinho ed Inglese Un Torino irriconoscibile nei primi 30 minuti di gioco all’Olimpico butta via la partita contro il Parma, capace di trionfare in trasferta sull’1-2. Con un avvio super allo stadio Olimpico, gli uomini di D’Aversa prendono d’assalto nel primo parziale di gioco la porta di Sirigu e segnano ...