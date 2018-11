Titoli di Stato | fuga degli investitori esteri

Renault-Nissan - il presidente Ghosn arrestato. La società : verrà licenziato. Titoli a picco : Il presidente della Nissan-Renault-Mistubishi Motor, Carlos Ghosn, è stato trattenuto in stato di arresto con l'accusa di aver violato regolamenti finanziari relativi al suo compenso. Lo...

Gli stranieri hanno venduto 1 - 5 miliardi di Titoli di Stato italiani a settembre : MILANO - Continua, ma senza i numeri drastici visti nei mesi precedenti, la fuga di investitori stranieri dal debito italiano: nel corso del mese di settembre, gli investitori esteri hanno fatto ...

La fuga dall'Italia degli investitori esteri : da aprile 65 - 3 miliardi di Titoli di stato in meno : Gli investitori esteri hanno sempre meno interesse a detenere titoli di stato italiani. La fotografia che ci restituisce Bankitalia è quella di una vera e propria fuga degli investitori non residenti dell'Italia, iniziata subito dopo le elezioni che hanno portato alla formazione del governo Lega M5s.Secondo i dati comunicati nel supplemento dedicato al fabbisogno e al debito pubblico che contiene i dati aggiornati allo scorso mese di ...

La 'spirale diabolica' che collega le banche ai Titoli di Stato : Roma, 13 nov., askanews, - Dalla 'spirale diabolica' che si crea tra banche e titoli di Stato si esce se piuttosto che tenersi al riparo dalle crisi contando sui salvataggi pubblici, gli istituti di ...

Tensione sui Titoli di Stato - spread oltre quota 310 : Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si allarga e sale sopra i 310 punti, dopo aver aperto stabile sui 306. Il tasso del rendimento si attesta al 3,499%. Sul mercato dei bond pesano sempre le ...

Bankitalia : la ricchezza degli italiani è di 10mila miliardi - meno Titoli di Stato in portafoglio : Una ricchezza immobilizzata soprattutto nel mattone di casa (4,6 volte il reddito disponibile), in depositi bancari e postali (il 31% della ricchezza finanziaria) e sempre meno in titoli (caduti al 7% del portafoglio dal 30% dei primi anni '90)...

Bankitalia : la ricchezza degli italiani è di 10mila miliardi - meno Titoli di Stato in portafoglio : Lo studio, curato da Diego Caprara, Riccardo De Bonis e Luigi Infante del Servizio Analisi statistiche, Dipartimento di Economia e statistica, analizza l'evoluzione della ricchezza delle famiglie ...

Ricchezza delle famiglie - studio Bankitalia : “Nel 2017 scesi al minimo storico gli investimenti in Titoli di Stato” : Nel 2017 la Ricchezza totale delle famiglie italiane è ammontata a poco meno di 10mila miliardi di euro con una crescita di quella finanziaria (azioni, bond e depositi per 4.400 miliardi) rispetto a quella reale (soprattutto abitazioni e terreni per un valore di 6.300 miliardi). Ma i titoli di Stato nel loro portafoglio erano lo scorso anno solo 121,7 miliardi di euro contro i 273,9 miliardi del 2007 e i 363,2 miliardi toccati nel 1996, i ...

Aumentano le vendite sui Titoli di Stato italiani : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha però ribadito l'intenzione di mantenere la manovra italiana nei parametri attuali e confermato la convinzione che serva un approccio espansivo nella fase ...

I Titoli di Stato USA hanno seguito la crescita dell'economia : I rendimenti dei titoli di Stato americani hanno seguito la crescita dell'economia. Gli analisti di DWS non si aspettano che tale crescita continui di fronte ad un indebolimento dell'economia. I rendimenti dei titoli di Stato decennali americani quest'anno sono aumentati di quasi 80 punti base. Alcuni analisti stanno attribuendo l'aumento dei rendimenti alle turbolenze dei mercati ...

Tornano le tensioni sui Titoli di Stato - lo spread sale e sfiora i 300 punti : Tornano le tensioni sui titoli di Stato italiani: lo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo un'apertura stabile in area 290 punti, risale e sfiora i 300 punti. Il differenziale si attesta a quota 298,2 ...

Rendimenti medi Titoli Stato al 2 - 844% a ottobre - top da 2014 : Roma, 2 nov., askanews, - Nuovo balzo dei Rendimenti dei titoli di Stato. A ottobre, secondo le comunicazioni di Bankitalia, i Rendimenti medi lordi dei titoli di Stato a reddito fisso si sono ...

Dbrs : rischi contenuti da aumento rendimenti dei Titoli di Stato : ... a breve termine, ad esempio, i prossimi trimestri,, l'economia potrebbe risentirne negativamente». Il problema principale del 'sistema Italia' riguarda la capacità o meno del Governo di «formulare e ...

Da carta straccia a oro della Patria. Titoli di Stato e capriole della Lega Nord : Nel 1992 Matteo Salvini aveva appena 19 anni, non ricopriva incarichi di rilievo all’interno della Lega Nord, ma era sicuramente già ben informato dei programmi del partito guidato allora da Umberto Bossi. L’anno successivo sarebbe divenuto consigliere comunale a Milano e non avrebbe più lasciato qu