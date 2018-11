Tito Boeri | ' Primo governo che pensa ai poveri Dimissioni? Solo se me lo chiede il

Tito Boeri : "Su Quota 100 i conti non tornano. L'Inps rischia l'assalto" : "I conti non tornano". Lo dice con chiarezza Tito Boeri, presidente delL'Inps che al Corriere della Sera spiega i rischi della riforma delle pensioni che il Governo ha intenzione di portare a termine. Le simulazioni fatte, sottolinea, mettono in evidenza un inevitabile aumento della spesa. Boeri lancia poi un allarme: il governo ha fatto promesse molto impegnative sulla previdenza e L'Inps rischia l'assalto. I suoi dipendenti subiscono troppo ...

Tito Boeri : anche in questa Manovra ci sono segnali di maschilismo : Intervenendo al convegno "Le donne nell'Istituto, ieri, oggi e domani" Tito Boeri ha affermato che anche in questa Manovra "c'è un segnale di maschilismo". Secondo il presidente dell'Inps, succede "...

Pensioni e manovra - Tito Boeri : 'Vedo un segnale di maschilismo' : Ci trova 'un segnale di maschilismo' Tito Boeri nella manovra del governo Lega-M5s. 'Nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età nell'accesso alle Pensioni per uomini e donne, e va a ...

Tito Boeri : "In questa manovra segnali di maschilismo" : C'è "un segnale di maschilismo anche in questa legge di bilancio, nel momento in cui va a dire manteniamo le differenze di età nell'accesso alle pensioni per uomini e donne, e va a non rifinanziare il congedo di paternità che era uno strumento molto importante per promuovere un'uguaglianza di opportunità". Così Tito Boeri, presidente dell'Inps, intervenendo a Bologna al convegno 'Le donne nell'Istituto, ieri, ...

RIFORMA PENSIONI 2019/ Modifiche per Quota 100 proposte da Tito Boeri (ultime notizie) : Tito Boeri ha parlato della RIFORMA delle PENSIONI 2019, in particolare di Quota 100, proponendo delle Modifiche per renderla compatibile con le risorse stanziate(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:33:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tito Boeri sulla Legge Fornero : Con QUOTA 100 il Governo punta a una RIFORMA delle PENSIONI che superi la Legge Fornero. E di quest’ultima ha parlato anche Tito Boeri in un Seminario universitario(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Quota 100 : penalizzazione fino al 21 per cento per Tito Boeri : Il balletto penalizzazione / senza penalizzazione intorno a Quota 100 prosegue. Nella giornata di ieri, il presidente dell'Inps Tito Boeri ha dichiarato che andare in pensione 5 anni prima rispetto ai 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia può portare a una perdita fino a 500 euro al mese su un assegno lordo di 30 mila euro all'anno. Secondo i calcoli dell'economista italiano, un pensionato perdera' quindi il 21 per cento dell'importo ...

Tito Boeri - rimborsi spese pagati dallo Stato : 191 euro al giorno : Il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza sociale Inps Tito Boeri avrebbe speso la cifra di circa 23mila euro, solo nei primi sei mesi del 2018, in viaggi, alloggi e vitto. Tutte spese rimborsate dalle casse dello Stato, come prescritto dalla legge. Lo stipendio di Boeri, di circa 104mila euro lordi all’anno, naturalmente viene calcolato a parte. Niente di illegittimo, o peggio, di illegale dunque. Ma, vista l’aspra polemica sulla ...

Tito Boeri “Quota 100? Debito sale di 100 miliardi”/ Pensioni Inps - Cgil con Salvini : “si superi la Fornero” : Inps, Tito Boeri contesta la Manovra: "con Quota 100 il Debito aumento di 100 miliardi”. Penalizzati giovani e donne, la critica al Governo: "Pensioni non sono privilegio”. Salvini replica(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Tito Boeri : "Con quota 100 - il debito per le generazioni future aumenta di 100 miliardi di euro" : Introdurre nel sistema previdenziale la quota 100 con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi insieme allo stop all'indicizzazione alla speranza di vita per i requisiti contributivi nella pensione anticipata porta a un "incremento del debito pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future nell'ordine di 100 miliardi". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri in una audizione alla Commissione Lavoro della Camera. ...

Pensioni - malattia e invalidità civile - porcata dell'Inps : Tito Boeri dà più soldi ai medici che le tagliano : Un premio di produzione per i medici dell' Inps . Lo scorso marzo il presidente Tito Boeri ha approvato il Piano performance dell'Istituto per il 2018-2020 e come riporta il Fatto quotidiano tra gli ...